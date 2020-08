The Voice Kids : Kendji Girac devient le nouveau jury ! Les internautes ont déjà hâte !

L’incontestable vainqueur de la saison 3 de The Voice

Le talentueux Kendji Girac fait sa réapparition dans le plateau de The Voice, mais cette fois-ci dans la version « Kids » et en tant que membre du jury. Né le 3 juillet 1996 à Saint-Astier, le chanteur a été élevé dans une vie nomade. Caractérisée par des déplacements réguliers et des quotidiens en caravane, le jeune homme a eu une enfance hors du commun. Sa passion pour la musique lui a été transmise par sa famille.

Il a même appris à jouer de la guitare dès sa petite enfance, grâce à son grand-père. Cependant, son entrée dans le cours des grandes stars n’a été nullement planifié. À son adolescence, le jeune homme de 24 ans n’a jamais imaginé à se lancer dans une carrière de chanteur. En effet, sa notoriété a explosé sur YouTube à travers sa reprise gipsy de « Bella ». Une situation inattendue qui lui a poussé à participer dans l’émission The Voice, diffusée sur TF1.

C’était alors en 2013, lors de la troisième édition du concours de chant que le jeune homme a fait sa première apparition dans une chaîne télévisée française. Toujours avec sa chanson porte-bonheur de Maître Gims, Mika n’a pas pu s’empêcher de se retourner. Apparemment, le célèbre chanteur a été époustouflé par la performance de ce dernier. Coaché par ses soins, Kendji Girac a pu remporter la victoire face à Maximilien Philippe.

La date du 10 mai 2014 fut alors le début vers une carrière vertigineuse. Après “The Voice Tour 2014,” Kendji Girac a sorti son premier single “Color Gitano”. Une chanson flamenco-pop qui a fait ressortir ses origines. Le succès de cette dernière lui a fortement motivé. Ainsi, il avait produit son premier album et s’était lancé dans sa première tournée. Depuis, Kendji Girac n’a cessé de poser son propre emprunt dans le monde de la musique.

Un ancien candidat parmi les jurés

La septième édition de The Voice Kids arrivera bientôt sur la chaîne TF1. Tourné en automne dernier, sa diffusion est tant attendue par nombreux téléspectateurs. Cependant, les membres du jury ont connu une petite modification. Toujours en présence de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, Amel Bent a laissé sa place à un nouveau venu. Ce n’est autre que l’ancien gagnant de la troisième édition de The Voice, Kendji Girac.

Cette responsabilité lui sera dès lors lourde. En effet, il sera face à des professionnels, d’anciens jurys dont deux ont déjà remporté des victoires. Face à ces enjeux de tailles, le jeune homme est prêt à relever le défi.

En effet, suite à un interview accordé à TF1, Kendji Girac a fait part de ses ressentis pour cette nouvelle lancée. De ce fait, le jeune chanteur a révélé qu’être de retour dans l’émission The Voice lui est d’une grande fierté. Cette fois, il ne serait plus candidat, mais membre du jury. Il a même été aux anges d’avoir l’opportunité d’être sur le fameux fauteuil rouge où son prénom est inscrit. Toutefois, avant de se lancer dans cette nouvelle expérience, Kendji Girac a été angoissé.

Une peur lui avait envahi, peur d’être à l’encontre d’un monde nouveau. Quoi qu’il en soit, le nouveau jury a fini par accepter son nouveau rôle. La présence de ses trois amis, qui figurent déjà parmi les coachs, lui a convaincu et rassuré. Relèverait-il à présent le défi ? Sélectionnerait-il les bons candidats ? Serait-il à nouveau dans les camps des vainqueurs ? Des questions qui restent à savoir.