The Voice Kids : l’émission s’offre un coach supplémentaire cette saison, pourquoi ce changement ?

On finit de se remémorer la dernière saison de The Voice avec #VoiceRemember ! Replongeons ensemble dans la finale 😍 Abi, Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet ont chacun pu interpréter 3 titres : 1 inédit en solo, 1 duo avec un invité, et 1 reprise du morceau qu’ils avaient interpréter pour leur audition à l’aveugle ✨ 1er talent à s’élancer dans cette finale : Antoine Delie, le talent de Marc Lavoine ! L’extra-terrestre à la voix incroyable a repris “We Are The Champions“ de Queen, avant d’interpréter “Je M’En Vais“ en duo avec Vianney. Pour son dernier passage, il reprend le titre réalisé lors de son audition à l’aveugle, “La Pluie“. La talentueuse Gustine (Team Lara Fabian) a magistralement interprété, accompagnée de sa harpe, “Amoureuse“ de Véronique Sanson. C’est ensuite avec Clara Luciani que Gustine a réalisé un duo, sur le tube “La Grenade“. Enfin, sa dernière prestation l’a vu reprendre “Elle A Les Yeux Revolver“ de Marc Lavoine, toujours à la harpe. Tom Rochet, sous les yeux de sa coach Amel Bent, s’est d’abord élancé sur “Stay With Me“ de Sam Smith. Puis c’est en trio – et avec brio – que le talent a repris “Je Te Le Donne“ avec Slimane et Vitaa. Enfin, il a conclu sa finale en reprenant “Let It Be“ la chanson interprétée lors de son audition à l’aveugle. Quant à Abi, le talent de Pascal Obispo a d’abord brillamment interprété “If I Ain’t Got You“ d’Alicia Keys, avant un magnifique duo avec Kendji Girac sur “Les Yeux de la Mama“. Enfin, pour son ultime passage, il nous a offert une belle reprise de “Lovely“ de Billie Eilish. Des talents aux voix exceptionnelles, des prestations époustouflantes, mais il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur ✌️ Et c’est Abi que vous avez choisi de consacrer “Plus Belle Voix de France“ 👏 Si vous ne deviez retenir qu’un moment de cette saison de folie, ce serait… ⤵️ #TheVoice #VoiceRemember #VoiceFinale #TeamAmel #TeamLara #TeamMarc #TeamPascal #Abi #AntoineDelie #Gustine #TomRochet