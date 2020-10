The Voice Kids : les choix de Jenifer ne sont pas raisonnables selon les internautes !

Les fans se moquent de son équipe

Après avoir attendu une semaine, les fans de The Voice Kids ont finalement pu regarder le deuxième épisode des battles le samedi 26 septembre. Une fois de plus, les critiques se sont amassés sur la chanteuse Jenifer. Car, outre sa tenue qui a également fait l’objet de plusieurs remarques désobligeantes, les téléspectateurs estiment que les choix du coach pour la demie-finale ne sont pas raisonnables. Ils ont manifesté leur désapprobation sur les réseaux sociaux.

La compétition The Voice Kids a débuté il y a six semaines sur la chaîne TF1. Jusqu’ici, l’émission s’est avérée être un franc succès. Cependant, les téléspectateurs sont en colère après le coach Jenifer depuis la diffusion des battles lors des deux derniers épisodes. En effet, ils trouvent que la chanteuse choisit mal ses talents. Ses critères de sélection sont essentiellement basés sur le jeune âge des candidats mais pas sur leur véritable talent, d’après eux. Alors que la finale approche à grand pas, les fans commencent à prévoir celle ou celui qui va remporter la victoire. De toute évidence, l’équipe de Jenifer ne compte pas dans leurs pronostics.

Déjà la semaine dernière, la maman d’Aaron et Joseph a attiré les foudres sur elle lorsqu’elle a sauvé Lena, la benjamine de la compétition, et la petite Sara. Le public considère que la petite Lena n’a pas mérité sa place en demi-finale, en tous cas, pas plus que les autres candidats qui sont beaucoup plus talentueux qu’elle. Certains ont même affirmé que la fillette n’a pas du tout le potentiel et qu’elle a encore sa voix d’enfant.

A en croire leurs jugements, Jenifer l’a uniquement choisi pour son côté « mignon » et voilà que de nouveau elle a recommencé. Pendant la suite des battles, l’interprète de « J’attends l’amour » a énormément énervé les fans parce qu’elle a gardé « le tout petit et tout mignon » Lissandro au détriment de Jérémy et Ferdinand, mais encore, elle a opté pour Lohi au lieu de Noémie ou Tess. Cette fois, elle a clairement justifié les accusations qui pèsent sur elle, en confirmant que la raison de son choix pour le petit Lohi n’est pas purement musicale. « Tu as une certaine pudeur, tu laisses la place c’est ce qui me plaît beaucoup chez toi » a-t-elle dit.

Une rafale de commentaires ravage sur Twitter. La star de 37 ans est devenue l’objet de plusieurs blagues mesquines sur la Toile. Les internautes la critiquent ouvertement et ils ne mesurent pas leurs mots. Il y en a même certains qui n’ont pas hésité à comparer l’équipe de Jenifer aux mythiques personnages du dessin animé Télétubbies. Ce sont donc Lena, Sara, Lissandro et Lohi qui représenteront l’équipe de Jenifer à la demie-finale.

Si la plupart des commérages sont centrés sur la chanteuse Jenifer, d’autres téléspectateurs pensent que ce constat touche le programme en général. « Surtout les gosses, si vous avez une super voix ne faites pas The Voice Kids. Par contre si vous avez une bonne « bouille » que vous êtes « mignon.ne » « craquant.te » et « petit.te » faites-le » a critiqué un internaute.

Sa tenue « légère » n’est pas appropriée pour l’émission

Mise à part sa passion pour la musique, Jenifer est également une fashionista renommée. Elle est très connue pour son style vestimentaire. Si d’habitude ses fans sont élogieux concernant ses magnifiques tenues, c’est différent cette fois-ci. La jolie brune icône de la mode a amassé les critiques pour son accoutrement lors des battles de The Voice Kids diffusé samedi dernier.

La jurée avait une tenue trop « sensuelle » qui ne convient pas du tout à une émission dédiée aux enfants, selon certaines remarques. En effet, Jenifer avait mis un blazer oversize rose clair accompagné d’un short en jean très tendance de couleur bleu. Pour couronner le tout, elle a porté des sandales rouges à talons très épais. D’autres se sont moqués de son look en le qualifiant de look « Barbie Girl ».