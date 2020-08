The Voice Kids : on a retrouvé le sosie vocal de Claude François, il a époustouflé le jury !

Dans un extrait de l’émission dévoilé sur Twitter, les Coaches s’affichent bouche bée suite à la voix d’un jeune candidat.

Le jeune talent, sosie vocal de Claude François

Celui-ci possédant toutes les caractéristiques vocales du célèbre Claude François, pourrait bien être son parfait sosie vocal. On ne croirait pas que c’est un enfant, surtout un enfant capable de reproduire à la perfection la voix de la célèbre idole des jeunes d’autrefois.

"C’est une blague !?" : un sosie vocal de Claude François vient perturber les coachs de "The Voice Kids" https://t.co/RAVcFLF6Vy pic.twitter.com/kuCXM2MAZw — LCI (@LCI) August 20, 2020

C’est la promesse d’une émission mémorable et qui s’annonce époustouflante. On peut considérer que ce sera un des moments forts de l’émission, sachant que Kendji Girac y fera ses premiers pas en tant que coach. En effet, l’ancien vainqueur de ce programme profitera de cette opportunité auprès de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Lors des auditions à l’aveugle, ils ont été plus que scotchées en entendant la voix de cet enfant parfait (sosie vocal de Cloclo).

Il en est de même pour les spectateurs qui ont été témoins de cette énorme surprise. Le premier épisode des auditions à l’aveugle de la 7e saison sera diffusé ce samedi sur TF1. Une première interprétation a déjà ému les 4 coaches, celui d’un talent qui a repris « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Cette fois, on peut dire que « The Voice Kids » a vraiment frappé fort. Le petit candidat a commencé à chanter le titre « Le chanteur malheureux » du célèbre chanteur, les coaches n’y croyaient pas.

The Voice Kids : Jenifer, Kendji, Patrick Fiori et Soprano scotchés par un sosie vocal de… Claude François (VIDEO) https://t.co/RAfTcLWqDn pic.twitter.com/2oZHXCgHdD — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 19, 2020

Jenifer s’est même demandé : « C’est une blague ? C’est un adulte ! » Car ce n’est pas évident de croire qu’un enfant peut reproduire parfaitement la voix d’un adulte et pas n’importe lequel au passage. Soprano rajoute : « Ce n’est pas un petit. » Lui-même est perplexe face à la situation. Même Nikos Aliagas dans les coulisses rétorque : « C’est impressionnant. On pense à Claude François direct. »

Ce n’est pas une blague

La promesse d’une émission phénoménale est au rendez-vous compte tenu de ce qui a été dévoilé dans cet extrait. Après quelques longues secondes d’hésitation, Jenifer se met à buzzer, tellement elle a hâte de mettre fin au mystère. C’est un talent hors du commun qu’elle découvre avant les autres coaches. Après s’être lancé, à la tête de Jenifer, il s’agirait bien d’un enfant si l’on tient compte de ses réactions.

En plus elle rajoute : « Ce n’est pas une blague ». Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac n’ont pas pris le temps de succomber à leur envie de voir qui se cache sous ce merveilleux, mais c’est un incroyable talent. Ils se fient donc à ce que Jenifer veuille bien leur confirmer.

De plus, sachant que le règlement stipule bien que l’émission est réservée aux enfants d’où le nom « The Voice Kids ». Alors pourquoi y aura-t-il un adulte participant ? Ce ne serait pas logique. Il faut en tout cas s’imaginer que ce n’est en aucun cas une blague.

"The Voice Kids" : un sosie vocal de Claude François bluffe totalement Jenifer (VIDÉO) https://t.co/E6TSPbnyw2 pic.twitter.com/6cmr1N3P6K — Pure Charts.fr (@purecharts) August 19, 2020

Bien que la chaine se soit réservée de dévoiler au téléspectateur le jeune talent se cachant derrière cette performance. Avec de la patience, le mystère sera vite résolu dans le rendez-vous avec TF1. Il ne faut surtout pas rater ce début surpris qui s’annonce captivant.

Les extraits de ce qui s’annonce être une émission bluffante sont disponibles sur le compte Twitter de TF1. N’oubliez pas, la date ; c’est ce samedi 22 août 2020 à partir de 21 h 05, à ne surtout pas manquer.