The Voice : pourquoi Jenifer a failli ne pas participer à la saison anniversaire ?

The Voice a 10 ans ! Et pour fêter ça, l’emblématique émission de TF1 a souhaité fêter l’occasion avec une saison anniversaire très spéciale et pleine de surprises. Mais Jenifer a failli ne pas être de la partie cette fois-ci…

Bon anniversaire The Voice !

À l’occasion des 10 ans de la célèbre émission The Voice, TF1 a bien l’intention de mettre le paquet pour faire plaisir à son public ! Alors que la 10ᵉ saison débutera au tout début 2021, les fans seront très contents d’apprendre qu’elle sera suivie de très prêt par une seconde saison assez spéciale pour fêter l’anniversaire du télé-crochet !

Au programme, des surprises, et encore des surprises ! Mais pour donner un avant-gout aux téléspectateurs et leur mettre l’eau à la bouche, la chaine TF1 a tout de même souhaité révéler quelques informations.

C’est ainsi que dans cette saison toute spéciale et extrêmement festive, on pourra apprécier le grand retour des coachs stars emblématiques de l’émission parmi lesquels Zazi, Mika et … Jenifer !

Que les groupies du chanteur de “Ma liberté de penser” restent calmes, car Florent Pagny sera quant à lui bien fidèle au poste, autant pour la saison 10 que pour la saison anniversaire !

C’est donc la surprise générale pour les fans de l’ex-emblème de la Star Académy, car Jenifer avait quitté la version adulte de l’émission The Voice après la saison 8 dans l’idée de ne se consacrer uniquement à la version Kids du télé-cochet.

Il semblerait qu’elle ait finalement fini par changer d’avis !

“J’ai hésité au tout début, quand on me l’a proposé.”

Si sa décision est dorénavant prise et sa participation à la saison anniversaire de The Voice a été officialisé, Jenifer a pourtant presque décliné l’invitation…

Elle a notamment admis au magazine Télé 7 jours, qu’elle travaillait beaucoup sur des projets connexes qui lui prenaient du temps, et que sa vie de maman était également bien remplie.

Dans cet article, on apprend par exemple que la chanteuse Jenifer est sur le point de lancer une ligne de décoration intérieure, d’objets et d’accessoires, qu’elle est en train de préparer une nouvelle série de chansons, et que malgré tout ses projets, sa priorité reste sa famille.

En effet, pas facile d’être maman lorsque l’on a une vie aussi remplie que l’ex-star de la Star Académy. Pourtant Jenifer, comme beaucoup de mamans actives, tente de tout mener de front et “fait de son mieux” dit-elle, pour remplir ce rôle avec succès et assurer le bonheur de ses 2 enfants, Joseph et Aaron.

La saison anniversaire invitera un 5e coach !

Mais pourquoi Jenifer a-t-elle finalement accepté de revenir dans la version anniversaire de The Voice malgré son emploi du temps déjà très rempli ?

Les raisons sont multiples.

D’un côté, la chaine de télé TF1 a annoncé que cette saison très spéciale sera intense et explosive, mais plus courte que les autres saisons de The Voice pour dulte.

Jenifer avoue également que « l’idée de retrouver les copains était trop séduisante ». En effet, les coachs ont beau être adversaires dans l’émission, il n’empêche qu’une belle complicité a fini par se créer entre eux. Aujourd’hui ils se considèrent comme une bande de collègues et de copains à part entière.

Mais cette saison anniversaire réserve encore son lot de surprises, notamment la présence d’un 5ᵉ coach, et pas des moindres : Patrick Fiori !

Ce dernier n’a pas hésité une seule seconde à rejoindre l’aventure lorsque TF1 le lui a proposé !

Et c’est un plaisir pour Jenifier qui a toujours été très complice avec le chanteur : »Et puis Patrick, quoi ! Je suis ravie qu’il soit là ».

On attend cette nouvelle saison avec beaucoup d’impatience !