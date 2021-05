The Voice : une candidate de l’équipe de Vianney dévoile un gros scandale de l’émission, c’est choquant !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette toute nouvelle saison de The Voice s’annonce vraiment incroyable. En effet, elle est riche en rebondissements, et chaque semaine a le droit à son lot de scandales. On a encore pu le voir ces tous derniers jours suite à la prise de parole d’une ancienne candidate qui a pu faire de très grosses révélations fracassantes.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’émission de The Voice est dans la tourmente. Par le passé, on a avait pu entendre des candidats de l’émission pousser de très gros coups de gueule : la production avait d’ailleurs évité de réagir, peut être involontairement ou sans avoir vu les déclarations des candidats qui avaient été réalisées. C’est donc monnaie courante pour l’émission de TF1, poursuivie par des scandales nombreux, notamment sur d’anciens tweets de candidats pour lesquels la production n’aurait pas pris assez de précaution.

En revanche, cette année, les conséquences pourraient être complètement différentes, car c’est sur le plateau d’une grande émission de télévision que l’on a pu apprendre des nouvelles complètement dingues…

The Voice : des scandales à répétition cette année pour le chanteur Vianney

Alors que pour cette nouvelle saison de The Voice qui s’est déroulé pendant la crise sanitaire du coronavirus, nous avons pu voir un nouvel arrivant avec Vianney, celui-ci ne cesse d’être dans la controverse. Il faut dire que le chanteur n’a vraiment rien de consensuel, et il ose même tout.

Récemment, il a même pu dire qu’il n’allait pas hésiter à mettre fin à sa carrière prochainement s’il le souhaitait. Une décision assez radicale que seuls certains chanteurs comme Vianney pourraient prendre, car cela demande en effet beaucoup de courage. Et on a pu voir que lors de cette saison, le chanteur n’en manquait pas.

En effet, tout le monde se souvient de la polémique qu’avait pu susciter le chanteur The Vivi au sein de l’équipe du chanteur Vianney. Le célèbre chanteur s’était retourné alors dans l’émission The Voice sur un moment très controversé de la chanson interprété par le candidat. Par la suite, le jeune chanteur avait été exclu à cause de ses anciens messages sur le web qui n’ont pas du tout été approuvés par la production.

Des censures sur le plateau de The Voice ? Cette ancienne candidate balance tout…

C’est encore une tragique histoire de censure que l’on a pu apprendre concernant l’émission de télécrochet The Voice. En effet, Stellia Koumba, qui était alors candidate de The Voice et dans l’équipe de Vianney, ne s’est clairement pas gênée pour pouvoir dire haut et fort tout ce qu’elle pensait de l’émission et revenir sur les coulisses.

Concrètement, on a pu voir que dans Touche Pas à Mon Poste, la chanteuse n’a pas hésité à dire haut et fort tout ce qu’elle savait concernant The Voice, et sa parole risque de faire beaucoup de bruit, comme vous allez pouvoir le constater.

La chanteuse a en effet pu révéler que sa chanson a tout simplement été censurée par la production, et elle n’a pas hésité à protester. Elle a pu expliquer qu’une grosse partie de sa dernière prestation a été coupée. Lors de sa chanson, il se trouve que la chanteuse avait justement pris la parole pour évoquer le choix de sa chanson où elle interprétait « I will always love you » de Whitney Houston. Malheureusement, le public ne verra donc jamais le message troublant qu’avait essayé de livrer la candidate…