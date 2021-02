The Voice : Vianney critiqué pour son comportement a décidé de s’exprimer

La nouvelle saison de The Voice se dévoile avec un nouveau jury et Vianney est le petit nouveau de la bande. Critiqué sur les réseaux sociaux, le chanteur a également créé une polémique concernant ses larmes après le passage d’un candidat. Toutefois, les téléspectateurs semblent relativement agacés par rapport à son comportement. Le juré de The Voice ne reste pas en place et cela n’est pas du goût des fans du programme qui ne manque pas une seule miette.

Vianney bouge tout le temps dans The Voice

Si vous regardez les images des dernières émissions, vous pourrez constater que Vianney ne reste pas en place. Les réactions sur Twitter ont été nombreuses, certains ont même précisé qu’il était vraiment irrespectueux de toujours bouger de cette façon, d’autres estiment qu’il devrait se concentrer un peu plus sur les candidats notamment pour entendre leur voix. Les fans de l’émission n’ont pas non plus aimé le fait qu’il mette ses pieds sur le siège.

J’en peux plus ça tourne en boucle dans ma tête depuis 2 jours mais maintenant je me pisse dessus de rire car on dirait que Vianney apprend en direct qu’il va être avorté pic.twitter.com/CWo6looKiT — starseed / potichat (@bodosomo) February 15, 2021

Les internautes ont précisé que certains téléspectateurs, notamment les plus jeunes, ont tendance à s’identifier à Vianney .

. Alors qu’il bouge tout le temps et qu’il met ses pieds sur le fauteuil, certains sont convaincus qu’il donne une mauvaise image à la jeunesse.

Des fans de The Voice demandent alors à Vianney d’adopter une position convenable puisqu’il n’est pas chez lui, mais à la télévision.

D’autres estiment qu’il faudrait lui « mettre une paire de baffes » pour qu’il comprenne qu’on ne met pas les pieds sur le fauteuil.

Les commentaires ont bien sûr été au rendez-vous pendant la dernière émission proposée ce samedi sur TF1. Si vous n’avez pas pu la découvrir, vous pourrez toujours regarder le replay puisque le programme est souvent disponible pendant plusieurs jours. Vianney ne fait donc pas l’unanimité à The Voice, mais il faudra sans doute attendre quelques émissions pour savoir si Vianney pourra améliorer sa prestation.

Le chanteur a tout de même tenu à s’exprimer concernant les retours négatifs qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Il a pu se confier à Télé Loisirs, Vianney a notamment précisé qu’il a tendance à bouger dans tous les sens depuis qu’il est tout petit. Il n’aime donc pas être assis aussi longtemps et il aime bien bouger. Selon le chanteur, il est à la télévision comme dans la vraie vie, « c’est de l’hyperactivité, rien d’autre ».

😓😫 Vive émotion sur le plateau de The Voice. Vianney fond en larme suite au slam de Tarik sur le thème de l'avortement. Le chanteur est en effet concerné de très près par le sujet, ayant été lui-même avorté très jeune. Pensées pour Vianney 😭🙏 #TheVoice pic.twitter.com/SBkyOwp9bk — la cuisse (@unecuisse) February 13, 2021

Vianney n’arrive pas à retenir ses larmes face à un candidat

Lors de la dernière émission, Vianney se retrouve face à un candidat qui propose un slam, les paroles ont alors bouleversé le chanteur puisqu’il a eu quelques larmes. Les jurés ont tenté de le consoler, mais il n’arrivait pas à parler. Tarik a proposé un texte spécial puisqu’il s’agissait de l’une de ses compositions. La prestation du chanteur n’a toutefois pas été à la hauteur de tous les coachs, car Marc Lavoine a été le seul à se retourner.

Tarik continue donc l’aventure The Voice en compagnie de Marc Lavoine, mais la séquence a surtout été marquée par les larmes de Vianney. Le jeune homme de 21 ans avait déjà proposé une chanson sur Grand Corps Malade, mais le juré lui a demandé une composition puisqu’il venait de confier sa passion pour l’écriture. Les mots sur l’avortement ont donc touché Vianney et une polémique a notamment vu le jour.

Certains téléspectateurs comme Gilles Verdez ont pensé que toute la scène avait été jouée puisque le jury lui demande de chanter l’une de ses compositions, ce qui n’est pas toujours le cas pour l’ensemble des participants.