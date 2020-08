The Walking Dead saison 10, épisode 11 : des retrouvailles avant un combat sanglant !

Sachez que si vous passez un mauvais début de semaine et que le confinement commence à vous peser, sachez que l’épisode 11 de la saison 10 de The Walking Dead ne vous redonnera pas forcément le sourire… En effet, Morning Star a pour but de préparer au pire les fans de la série concernant les héros et héroïnes de la Colline, qu’Alpha compte bien tuer.

L’influence de Game of Thrones se fait sentir dans Morning Star, épisode 11 de la saison 10

Tout comme dans l’épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, Morning Star se concentre sur l’avant-bataille menée par les protagonistes contre les morts. Tandis que la Colline se retrouve encerclée par Alpha et sa horde, Yumiko et sa communauté sont totalement isolés puisqu’Alpha a fait barrer les routes aux alentours. Aucune aide ne peut alors parvenir d’Alexandria ou Oceanside.

La communauté va devoir se défendre toute seule, elle qui ne compte qu’une vingtaine de combattants valides tout au plus, afin de protéger les enfants qui se sont réfugiés dans le sous-sol de la maison de Maggie.

La saison 10 de The Walking Dead revient le 5 octobre

Après le dixième épisode de la saison 10 de The Walking Dead, l’épisode 11 accorde donc un temps à l’amour et au pardon, avant de passer à celui de l’action. Après avoir provoqué l’accident de la grotte, dans lequel Connie et Magna ont peut-être perdu la vie, Carol effectue son grand retour. La Reine rejoint alors le Roi, avant de retrouver Daryl et Lydia. Negan, qui se trouve encore de l’autre côté des barbelés, essaye autant qu’il le peut de retarder le massacre imminent…

Certaines séquences vont vous émouvoir au plus haut point

Dans Morning Star, certaines séquences se déroulant à la Colline ont été tournées pour vous extirper les larmes, ce qui risque grandement de fonctionner. Après avoir passé des mois éloignés, Ezekiel et Carol se retrouvent enfin. La Reine s’aperçoit alors qu’Ezekiel est gravement malade, puisqu’il a une partie de la gorge gonflée. Les deux anciens amants partagent alors un moment d’amour, tandis que la Mort se rapproche petit à petit de la Colline. Carol et Lydia se retrouvent ensuite devant le porche de la maison, où Lydia retrouve inscrit sur le mur le « L+H » entouré d’un coeur… Henry n’aura donc jamais été aussi présent que dans cet épisode émouvant, puisque les deux femmes l’évoquent avec éloquence.

Pendant ce temps là, dans la maison des Green, Daryl tente d’éviter que Judith prenne part au combat. Il enlace donc la fillette dans une séquence tendre qui pourrait vous émouvoir au plus haut point. Daryl parti au champ de bataille, Judith et R.J. se retrouvent placés sous la garde d’Ezekiel. Les deux hommes ont au préalable décidé que si quelque chose tournait mal, alors l’un d’eux devrait aller rechercher les enfants pour les aider à s’échapper. À des kilomètres de la Colline, Michonne ignore pour sa part tout de la menace imminente qui pèse sur ses enfants…