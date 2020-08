The Walking Dead saison 10, épisode 12 : enfin des réponses aux interrogations des fans !

Certains personnages se voient offrir dans cet épisode un rôle à la hauteur de leur talent d’acteur.

L’épisode douze de la saison 10 de The Walking Dead risque bien de vous laisser sans voix tant il est prenant. Pourtant moins choquant que l’épisode neuf de cette même saison, il n’en est pas moins fort émotionnellement. Après l’épisode onze de la saison 10 de The Walking Dead, dans lequel l’invasion de la Colline se prépare, l’épisode douze fournit donc enfin des réponses aux téléspectateurs. Attention, la suite de notre article contient des SPOILERS.

Alors que la guerre bat son plein à la Colline, la Communauté qui a accueilli Lydia durant la saison 9 se voit confrontée à la vengeance sanglante d’Alpha en étant une nouvelle fois attaquée par la cheffe des Chuchoteurs. Malheureusement, cette fois-ci, la Colline devenue un véritable brasier ne parviendra pas à s’en sortir ; l’épisode commence d’ailleurs par une scène chaotique et terrifiante, durant laquelle elle se retrouve encerclée par les Chuchoteurs et les zombies.

Ezekiel se voit alors chargé de récupérer les enfants pour les emmener à l’abri, mais perd en chemin Judith tandis qu’une partie des survivants est contrainte de se séparer : Carol, Eugene et Yumiko d’un côté, puis Nabila, Daryl et Jerry de l’autre. Pendant ce temps, Beta, Alpha et Negan se mettent à la recherche de Lydia en parcourant la forêt.

Alpha tuée par Negan !

Le final de l’épisode 12 est tout simplement incroyable, puisqu’il s’agit d’un retournement de situation magistral ! En effet, alors que certains fans s’en doutaient tout de même, Negan tue Alpha en suivant le plan de Carol. Pour réaliser son crime, Negan emmène Alpha loin des Chuchoteurs, dans une maison abandonnée en pleine nature. Negan lui fait croire qu’elle va retrouver directement Lydia, qu’il a capturée un peu plus tôt. Totalement confiante, Alpha suit donc Negan, loin de se douter de ce qui l’attend.

Le téléspectateur, qui lui aussi pense retrouver Lydia capturée dans la maison, est tout aussi surpris qu’Alpha lorsque cette dernière pousse la porte de l’habitation et la découvre… vide. Alpha a alors à peine le temps de se retourner vers Negan que ce dernier lui tranche la gorge.

Un moment terrible et tendre à la fois, puisqu’il l’embrasse tout en la déposant au sol. Une scène que les fans de comics connaissent bien, puisque Negan parvient à gagner la confiance d’Alpha avant de lui trancher la tête et de l’apporter en signe de paix à Rick.

Dans cet épisode, Negan emmène la tête d’Alpha à Carol, qui entre-temps est devenue un zombie. Tout s’enchaîne alors rapidement et l’on comprend que c’est Carol qui a demandé à Negan de tout faire pour tuer Alpha après l’avoir libéré d’Alexandria. Pour mener à bien sa mission, Negan est donc devenu un Chuchoteur qui a contribué à la perte de la Colline, tout en réussissant son coup.

Dans ce même épisode, Connie demeure introuvable alors qu’apparaît Magna parmi les zombies qui attaquent la Colline, le visage recouvert de sang… L’épisode douze de la dixième saison de The Walking Dead est donc riche en rebondissements !