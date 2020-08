The Walking Dead saison 10, épisode 13 : le terrible sort de Michonne ! Les fans sont choqués !

Dans les épisodes 11 et 12 de la saison 10, de nombreux bouleversements ont encore eu lieu dans la vie de nos survivants. En effet, le quotidien devient de plus en plus dur, et les conflits entre groupes n’arrangent pas les choses. À ce titre, l’épisode 13 de la saison, « What We Become », en rajoute une énième couche, puisque la série connaît à nouveau le départ bouleversant d‘un membre de l’équipe.

Dernier épisode pour la guerrière la plus célèbre d’Amérique

Si les fans étaient au courant depuis un petit moment que Danai Gurira souhaitait quitter The Walking Dead, c’est dans l’épisode diffusé le 23 mars dernier, soit le 13 de la saison 10, que son départ est finalement acté. Les théories allaient jusqu’ici bon train, pour savoir quelle serait la cause de la disparition de Michonne, l’un des personnages les plus importants de la série.

Les scénaristes allaient-ils la faire mourir comme de nombreux autres avant elle ? Ou alors, est-ce qu’ils allaient lui trouver une sortie un peu plus originale et digne de la guerrière qu’elle est ?

Virgil, un naufragé pas si innocent qu’il veut bien dire

Alors qu’elle accompagne Virgil sur son île pour pouvoir récupérer des munitions, et ainsi protéger la Colline, cette dernière réalise que l’homme lui a finalement tendu un piège, et qu’il n’est pas aussi sain d’esprit qu’elle le croyait. Au lieu de lui confier ce qu’elle était venue chercher, il veut en fait tuer tout un groupe de zombies. Désœuvré, l’homme a en réalité perdu toute sa famille, décimée elle aussi par le virus. Il décide donc d’empoisonner Michonne, à l’aide d’une plante de l’île, ce qui a pour effet de provoquer de sévères hallucinations à notre héroïne. Elle voit ainsi défiler toute sa vie, à une particularité près, puisqu’elle s’imagine faire des choix totalement différents. Parmi eux, elle décide de ne pas sauver Andrea, personnage phare de la série il y a plusieurs années, et finit par intégrer le groupe de Negan, qu’elle a si longtemps combattu aux côtés de Rick.

Le retour des anciens pour le départ de Michonne

Les hallucinations s’enchaînent pour Michonne, dont certaines scènes cultes complètement remaniées. Ainsi, la série rejoue le terrible épisode final de la saison 7, où Negan explose le crâne de Glenn et Abraham à la batte, sauf que notre guerrière remplace le personnage Jeffrey Dean Morgan. Un parti-pris surprenant, surtout lorsque l’on sait à quel point cette séquence a pu bouleverser les fans. À travers les yeux de Michonne, de nombreux anciens personnages reviennent pour ses adieux, à l’instar de :

Une fois remise de l’empoisonnement, Michonne sur un bateau de l’île en espérant retrouver Rick. À la place de ce dernier, elle découvre une série d’affaires qui lui appartiennent, dont un dessin d’elle et Judith, la fille de Rick. Après avoir parlé au talkie-walkie avec cette dernière, elle décide de partir pour le retrouver, avec la bénédiction de la jeune fille. Dans un dernier message, elle confie la responsabilité de ses enfants à Daryl, et par avec d’autres survivants rencontrés sur son chemin.