The Witcher (Netflix) : arrêt de tournage pour la série, un acteur positif au Covid-19 !

Par contre, la saison 2 a été validée, mais pour l’instant, elle est annulée ou du moins mise de côté à cause du coronavirus comme d’autres productions.

Les craintes ne cessent de se multiplier pour le monde des séries, car le coronavirus fait des siennes. Plusieurs productions ont été touchées comme le Season Final de The Walking Dead qui devra patienter sur AMC ou encore les derniers épisodes de Riverdale. The Witcher est donc une série mise de côté selon les dernières rumeurs, il faudra sans doute patienter quelques semaines, voire plusieurs mois pour que le tournage puisse être validé. Certaines séries avaient également été repoussées comme Messiah et elles ont finalement été annulées définitivement. Nous croisons donc les doigts en espérant que The Witcher ne connaisse pas un destin aussi tragique.

Pourtant, tout était prévu pour la saison 2 de The Witcher avec notamment un rebondissement qui devrait combler les attentes des fans .

. En effet, Kristofer Hivju fera son entrée dans les prochains épisodes et vous le connaissez sans doute.

L’acteur avait un rôle récurrent dans Game of Thrones, il avait enfilé le costume de Tormund.

Ce n’est pas une rumeur puisque ce sont les producteurs qui sont à l’origine de cette annonce.

En ce qui concerne son personnage, il se nomme Nivellen et il apparaîtra donc dans la saison 2. Cette adaptation connaît un franc succès dans le monde entier et il y a de grandes chances pour que le tournage puisse reprendre dans quelques semaines ou mois.

Un acteur déclaré positif au coronavirus

Ce n’est pas un système de précaution qui a été mis en place face à l’apparition du coronavirus sur le sol américain. Alors que les autorités des États-Unis sont suspectées d’avoir racheté les masques en Chine prévus pour la France, le président tente de confiner certains habitants. De plus, les dépistages sont beaucoup plus nombreux et c’est grâce à l’un d’entre eux que l’acteur a pu être déclaré positif. Alors que les équipes étaient sur le tournage de la saison 2 de The Witcher, cette mauvaise nouvelle a provoqué un confinement majeur.

Il faut savoir que le tournage avait lieu en Grande-Bretagne, à quelques kilomètres de Londres alors que le pays est lui aussi touché. Toutefois, l’arrêt du tournage a été décidé alors que les États-Unis s’apprêtaient à fermer leurs frontières, les vols étaient donc annulés et les acteurs ne pouvaient pas se retrouver coincés. Beaucoup ont souhaité prendre la poudre d’escampette, ce qui a également provoqué l’arrêt de nombreuses séries. Alors que la saison 2 était attendue pour la fin de l’année 2020 en France, il y a de grandes chances pour que le calendrier soit revu.