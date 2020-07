The Witcher : Netflix publie une offre d’emploi pour recruter un vrai Sorceleur !

Deux semaines seulement après sa sortie sur Netflix, la saga The Witcher se positionnait comme l’une des plus populaires du moment, plébiscitée par de très nombreux abonnés sur la plateforme de streaming.

Alors qu’une saison 2 de The Witcher a été annoncée pour 2021, Netflix s’est fendu d’une offre d’emploi pour le moins particulière, qui a attiré l’attention de Breaking news… Cette offre d’emploi publiée sur le site officiel du géant américain de la SVOD s’adresse toutefois à un profil de candidat particulièrement ciblé.

L’offre d’emploi Netflix, diffusée dans la rubrique « Sécurité » du site de recrutement de la plateforme de streaming, a pour but de recruter un véritable Witcher, capable de combattre bien des monstres. Très détaillée, la proposition d’emploi énumère ainsi les missions inhérentes au poste de véritable Sorceleur ainsi que les prérequis exigés.

« Vous êtes un loup solitaire, motivé et en quête de résultats ? Vous avez une passion pour la résolution de problèmes et le massacre de monstres (littéralement et métaphoriquement) ? Vous êtes excités par le croisement d’une épée en argent avec des bêtes magiques ? Si c’est le cas, lisez donc cette offre d’emploi motivante de Netflix ! »

En parcourant cette offre d’emploi pour le moins originale, il est possible d’apprendre que le candidat recherché intégrera un groupe de Sorceleurs « chargés de traquer et de se débarrasser de monstres, bêtes, démons et vermines en tous genres ». Il devra également posséder son propre équipement de Witcher : un cheval, deux épées, mais aussi ses propres potions ; ce qui est un minimum pour un Sorceleur qui se respecte.

Le candidat devra être diplômé d’une école de Witcher accréditée

Le candidat recherché par Netflix dans le cadre de son offre d’emploi pour devenir Witcher devra aussi présenter un diplôme de 4 ans obtenu dans une école de Witcher accréditée, ou bien faire preuve d’une expérience équivalente.

Mais ce n’est pas tout ! Le Sorceleur recherché activement par Netflix devra être en mesure de travailler seul sur de longues périodes, mais aussi dans des lieux variés comme des marais, des forêts et des villes. Le Sorceleur doit aussi être capable de soulever des centaines de kilos de manière répétée.

Enfin, Netflix demande aux candidats qui se présenteront de joindre à leur candidature une vidéo d’au moins une minute afin d’expliciter leur parcours et leur expérience en tant que Witcher. Bien évidemment, cette vidéo sera partagée sur les réseaux sociaux dans le but de promouvoir la série.

Alors, cette offre est-elle réellement sérieuse ou bien Netflix souhaite-t-elle tout simplement promouvoir avec brio la série The Witcher sur les réseaux sociaux ? On ne sait pas à quel point cette offre de recrutement est valable, toutefois, elle possède le mérite de se montrer intrigante… Alors, si vous aussi vous rêvez de travailler aux côtés de vos héros préférés, à Kaer Morhen -comme stipulé dans l’offre, ce qui pourrait d’ailleurs être un indice intéressant concernant la saison 2 de The Witcher-, n’hésitez pas à postuler !