Thibault Garcia : en grande difficulté financière ? La star répond aux rumeurs sur la raison de sa participation aux Marseillais !

Selon BlogueurTVR, Thibault Garcia a participé à l’émission pour alléger ses problèmes financiers

Pour rappel, on va entrer actuellement dans la cinquième édition de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde ». D’ailleurs, il a été annoncé très récemment que celle-ci allait être diffusée à partir du 31 aout prochain sur W9. Hormis les habituels candidats, un fait notable a été la participation de Thibault Garcia dans le tournage et donc évidemment dans l’émission. Ce dernier sera par ailleurs dans l’équipe de sa femme Jessica Thivenin pour tenter de remporter la victoire.

Il est à remarquer que Thibault Garcia est un habitué de la téléréalité. Il avait entre autres participé à la troisième édition de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde ». D’ailleurs, c’était sa dernière participation dans ce genre d’émission. Il vit maintenant à Dubai avec sa femme et leur fils Maylone qui est né il y a quelques mois. Selon lui, cela va lui permettre aussi de prendre un peu de recul par rapport à la téléréalité. Son retour dans la célèbre émission de téléréalité a d’ailleurs fait réagir certains.

C’est dans ce cadre que BlogueurTVR sur son compte Instagram a déclaré que Thibault Garcia fait face actuellement à de grands problèmes financiers. En effet, ses sociétés seraient en difficulté. Cette situation aurait ainsi poussé la star à devoir participer à la cinquième édition de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde ». À noter que cela a fait beaucoup réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

L’intéressé répond à la rumeur récente

Récemment, Thibault Garcia vient ainsi de répondre à cette rumeur. Il a ainsi expliqué les raisons de ce retour dans la téléréalité. Pour mettre les choses au clair, il a expliqué que sa participation aurait été faite pour prendre du recul par rapport à cette année un peu compliquée. D’ailleurs, cela a marché parce qu’il s’est visiblement bien amusé.

« J’ai vu pas mal d’articles sur Internet qui disent que je suis allé dans les Marseillais, parce que j’étais ruiné. Je tenais à vous rassurer. Ça va bien. J’ai toujours à manger. C’était pour nous aérer l’esprit après l’année un peu compliquée qu’on a eue et ça a marché, parce que je me suis régalé », s’est ainsi exprimé le principal intéressé.

Au vu de ces déclarations, les affaires vont ainsi assez bien pour Thibault Garcia. Il faut dire que ce dernier a bien profité de sa renommée pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Il est actuellement ainsi le gérant et le mandataire de plusieurs entreprises, dont 9, en France.

De plus, voulant se diversifier encore plus, il a sorti un morceau intitulé « Candela », il y a quelques mois. La star de la téléréalité s’est ainsi découvert un talent d’artiste. D’ailleurs, on peut dire que, sur ce point, il a eu une certaine réussite. En effet, le morceau et le clip correspondant ont connu un grand succès sur la toile.

Il est à noter que Thibault Garcia, 29 ans, est né à Marseille. Avant d’entrer dans le monde de la téléréalité, il a travaillé dans les assurances et aussi en tant que barman. Sa vie a connu un énorme tournant lorsqu’il est sélectionné pour l’émission « Les Marseillais » en 2012. Depuis, il a enchainé une multitude d’émissions de téléréalité, avec un succès assez important.