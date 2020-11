Thibault Garcia n’en ferait-il qu’à sa tête ? Il met sa compagne Jessica Thivenin en colère en changeant de look !

Cette fois, c’est Thibault Garcia qui a encore frappé et n’a pas manqué de se faire attirer la colère de Jessica Thivenin, sa compagne.

C’est Thibault Garcia qui fait parler de lui sur Instagram en ce moment. Ses fans le connaissent déjà pour sa tendance à faire des changements capillaires assez souvent. On l’a déjà vu avec des cheveux courts, de couleur bleue, du blond et bien d’autres looks les uns plus effarants que les autres. Si certaines transformations le font apparaître sous ses plus beaux jours, d’autres sont carrément loin d’y contribuer. La dernière en date n’a certainement pas plu à Jessica Thivenin, sa chérie. La belle blonde a été très surprise de voir son compagnon complètement changé après sa visite chez le coiffeur et elle n’a pas manqué de montrer sa désapprobation. Les prochaines lignes de cet article vous en diront plus.

Voir cette publication sur Instagram Bonjour. Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia) le 25 Oct. 2020 à 3 :02 PDT

La réaction de Jessica Thivenin

C’est ce dimanche 25 octobre que Thibault Gracia a décidé de faire une petite folie en se rendant chez son coiffeur. Pour montrer son nouveau look à ses fans, le jeune homme s’est filmé en train de se présenter à Jessica Thivenin et visiblement, le résultat final de son changement capillaire n’a pas eu l’effet escompté.

« Haaan, mais non ! Qu’est-ce que t’as fait ? » s’était-elle exclamée devant son mari. La raison de cette réaction se trouve dans le fait que le père de son enfant avait débarqué avec des cheveux tressés, avec des dents habillées de grillz rutilants, ces fameux accessoires que l’on place sur les quenottes et qu’on voit souvent dans le milieu du hip-hop. C’est peut-être pour ressembler à Travis Scott ou Trippie Redd que le jeune homme a choisi ce look qui a bien fait réagir son épouse ainsi que d’autres célébrités de téléréalité comme Benjamin Samat ou encore Maeva Ghennam.

Jessica Thivenin, la mère du petit Maylone, a confié qu’elle n’appréciait pas du tout le nouveau style de son conjoint. C’est en rigolant qu’elle lui a dit que c’était le pire de tous les looks qu’il a pu adopter jusque-là.

Thibault Garcia-Kuro totalement méconnaissable

Le nouveau style du jeune homme a de quoi étonner ses fans. Même si ce dernier semblait visiblement satisfait de ses tresses, ces dernières ont déjà commencé à lui causer du tort. Il avait d’ailleurs raconté l’une de ses mésaventures quelques heures après être passé chez le coiffeur. En effet, le jeune homme était allé chercher son fils qu’il avait déposé un peu plus tôt à la crèche dans la matinée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia) le 26 Oct. 2020 à 8 :53 PDT



Cependant, il ne s’attendait certainement pas à ce que la monitrice lui interdise de prendre le petit Maylone. Elle ne l’avait pas reconnu avec sa nouvelle apparence. La dame s’était clairement interposée. Heureusement pour lui, Thibault était accompagné de sa femme. Ce n’est que grâce à elle que les malentendus ont été levés.

On peut bien dire que Jessica et Thibault ne s’ennuient pas dans leur couple. La jeune femme et le petit Maylone vont bien devoir s’habituer à ce nouveau look pendant encore deux bonnes semaines. Pour Thibault, ces changements fréquents qu’il effectue devraient donner à sa femme l’impression d’avoir un nouvel homme tous les mois. « Tu me trompes avec moi-même », avait-il lâché. Comme on pouvait s’y attendre, les fans du businessman ne sont pas restés en marge et ils ont largement commenté la vidéo. Les avis divergent sur sa coiffure, mais le plus important, c’est qu’il assume ses choix.