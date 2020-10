Thierry Ardisson : il fait son grand retour à la TV avec une nouvelle émission !

“La qualité a un prix”, Thierry Ardisson quitte C8 en claquant la porte

Il y a peine quelques mois en mai dernier,Thierry Ardisson quittait C8 en faisant un vacarme monstre ! Ce dernier s’était montré sous un visage amer, extrêmement frustré par la situation.

Lors de son départ de C8, il avait annoncé ne pas vouloir faire de la télé low cost, à bas prix, et de mauvaise qualité, et que la chaîne n’avait donc plus les moyens de se payer ses services.

“La qualité a un prix” avait-il notamment annoncé pour clore son chapitre sur C8.

Au passage, il en avait profité pour violemment tacler le monde du petit écran.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car le présentateur avait par la suite annoncé aux médias qu’il allait attaquer C8 en justice pour “rupture brutale” de contrat et qu’il entendait bien recevoir une indemnisation à la hauteur de ses années de travail.

Une sombre histoire de plagiat

L’emblématique présentateur de Salut les Terriens, Les Terriens du samedi et Les Terriens du dimanche s’est également montré très critique envers l’autre présentateur star de C8, Cyril Hanouna et accusait notamment ce dernier de plagiat.

En effet, en 2016 Thierry Ardisson aurait présenté un projet d’émission qui avait été refusé par la direction de la chaîne, projet qui a ensuite été présenté presque à l’identique par le présentateur de TPMP, qui lui, l’a obtenu.

Cette nouvelle émission, La Grande Darka, est d’ailleurs actuellement diffusée sur C8, ce qui a particulièrement agacé Thierry Ardisson : « Cyril Hanouna a tout à fait pu avoir la même idée que nous, aucun doute là-dessus. Mais la chaîne aurait dû se souvenir que j’ai proposé la même idée depuis trois ans ! J’irai au bout pour défendre mon honneur. » avait-il annoncé.

Le grand retour de Thierry Ardisson annoncé sur France 3

Alors que les rumeurs grandissaient autour d’un possible retour de l’emblématique présentateur, c’est maintenant une certitude, car “l’homme en noir” a annoncé ce mercredi 30 septembre qu’il allait prochainement reprendre du service sur France 3.

Alors qu’il avait imposé son style sobre dans Lunettes noires pour nuits blanches à la fin des années 80, une émission co-animée avec Laurent Baffie, son compère de toujours, l’animateur de 71 ans avait connu un petit passage à vide en mai dernier, suite à l’annonce de son départ de C8. Et pour cause, 13 ans de bons et loyaux services au sein du groupe Canal + ça ne s’oublie pas comme ça…

Mais malgré cette sortie de scène, le présentateur a avoué à plusieurs reprises vouloir revenir sur le devant des plateaux télé.

“J’ai un projet avec France Télévisions”

Lors de sa participation à un numéro spécial de Complément d’enquête, Thierry Ardisson s’était livré à propos de ses futurs projets télévisés. Il avait notamment annoncé un mystérieux projet avec France télévision dont il ne pouvait encore pas parler, faute de contrat signé.

Ce mercredi 30 septembre, le mal a été réparé. Les papiers fraîchement signés, le présentateur s’est empressé d’annoncer la bonne nouvelle au monde entier lors d’une conférence de presse.

« Je veux spectaculariser la culture »

Les vendredis 23 et 30 octobre 2020, Thierry Ardisson présentera “ORTF, ils ont inventé la télé”, un documentaire en 2 parties où le présentateur reviendra sur les premières heures et les premières images de la télévision et les acteurs qui ont fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.

Guy Lux, Michel Drucker, Philippe Bouvard, et tant d’autres…. Ce documentaire mettra en lumière ces grands noms de la télé française grâce à de nombreuses images d’archives et des reconstitutions d’époques.

Un documentaire qui ne manquera pas de ravir les grands nostalgiques du petit écran…