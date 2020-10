Thierry Ardisson : l’animateur est de retour sur les petits écrans avec France télévision !

En juin dernier, dans un numéro de Complément d’Enquête sur la chaîne France 2, Thierry Ardisson avait annoncé qu’il avait un projet avec France Télévision. Cependant, il n’avait pas donné de détails à ce sujet pour la simple raison que ce projet ne portait pas encore de signature officielle. C’est ce mercredi 30 septembre que le célèbre animateur a confirmé qu’il sera bel et bien de retour sur la scène média. De toute évidence, son contrat avec France Télévision est devenu une réalité et ses fans en sont très ravis. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un retour très attendu

Thierry Ardisson, encore surnommé « l’homme en noir » avec son style vestimentaire particulier, sait comment saisir l’intérêt de ses fans. S’il a été pendant longtemps la coqueluche des écrans, l’animateur et producteur de 71 ans a néanmoins passé toute une année sans faire d’apparition à la télévision.

Avec les 13 années qu’il a passées au sein du groupe Canal+, Thierry Ardisson a animé plusieurs émissions comme Salut les Terriens, Les Terriens du samedi et Les Terriens du dimanche. Le jeudi 11 juin 2020, le septuagénaire avait fait quelques confidences sur son retour en donnant pas mal d’éclaircissements lors d’un échange qu’il a eu avec télé Star.

Les vendredis 23 et 30 octobre prochains, l’animateur va réaliser la narration d’un documentaire qui se déroulera en deux parties : ORTF, ils ont inventé la télé. Le documentaire a pour objectif de retracer l’histoire de la télévision à travers des images d’archives uniques et des reconstitutions d’époque. D’illustres personnages comme Guy Lux, Michel Drucker, Jacques Martin, Pierre Bellemare, Léon Zitrone Pierre Sabbagh y figureront également.

Les raisons de son départ de C8

La diffusion de l’émission Salut Les Terriens de Thierry Ardisson avait subitement cessé en juin 2019. C’est lors d’une interview accordée au Parisien que l’animateur a évoqué les raisons pour lesquelles il avait mis fin à sa collaboration avec la chaîne C8. De ses propos, on pouvait comprendre que les équipes de la chaîne ont vraiment essayé le maximum pour qu’il reste. Ces derniers lui ont même organisé une soirée spéciale.

Cependant, même s’il a été très touché par le geste de ses collègues, Thierry Ardisson espérait recevoir un signe de la part de Maxime Saada, dirigeant du groupe Canal+, afin de lui expliquer les raisons de son départ. En effet, le budget qui lui était alloué pour chaque saison de l’émission durant ses 13 années sur C8 avait été réduit de moitié. Au lieu des 10 millions d’euros habituels, Vincent Bolloré ne lui en proposait que 5, sachant très bien qu’il n’accepterait pas ce nouveau budget.

Qui est Thierry Ardisson ?

Né le 6 janvier 1949 en France, Thierry Ardisson est un animateur ayant fait ses débuts dans le monde de la publicité successivement chez BBDO, TBWA et Ted Bates avant de fonder sa propre agence qu’il a nommée Business. Il a animé plusieurs émissions cultes, dont lunettes noires pour nuits blanches, bain de minuit, double jeu, etc.

Après avoir passé plusieurs années à présenter des shows, il s’est consacré à la production de concept. Figure emblématique de la chaîne C8, Thierry Ardisson est père de 2 filles et un garçon. Il est actuellement marié à la ravissante Audrey Crespo-Mara depuis le 21 juin 2014… Bon retour Thierry !