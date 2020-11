Thierry Ardisson raconte sa rencontre avec sa femme Audrey Crespo-Mara, alors qu’ils étaient déjà mariés !

Ce week-end, Thierry Ardisson était reçu chez Bernard Montiel sur RTL. Se confiant sur sa vie privée, notamment sur ses débuts de relation avec son actuelle épouse Audrey Crespo-Mara, l’animateur est revenu sur cette période de sa vie, qui semble tout droit sortir d’un film hollywoodien.

Une rencontre qui bouleverse toute une vie…

C’est comme si c’était une comédie romantique, et pourtant, il s’agit bel et bien de la vie réelle. Connu pour être sans langue de bois et tranchant dans les émissions qu’il anime, les fans de Thierry Ardisson lui ont découvert un côté romantique.

En effet, l’animateur qui a été invité par Bernard Montiel ce samedi 24 octobre 2020 sur RTL, a parlé de la rencontre qui a bouleversé toute sa vie. Cela s’est passé en 2009, alors que Thierry Ardisson était encore sur Canal+, où il présentait l’émission Salut les Terriens !

A 60 ans à cette époque, il était déjà marié, et père de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon, lorsque le destin a placé Audrey Crespo-Mara sur son chemin. Cette dernière âgée de 33 ans dans la période, était également mariée, et mère de 2 garçons.

Malgré tout, Thierry Ardisson confie que cela a été immédiatement le coup de foudre entre eux. Se présente alors un gros problème, puisqu’aucun des deux n’est libre. Audrey Crespo-Mara était alors une présentatrice sur la chaîne LCI.

Cette histoire qui semble tout droit sortir d’un film, n’a pas été facile à gérer pour les 2 tourtereaux, mais finalement, ils ont réussi à faire face et à s’en sortir.

Tout est bien qui finit bien

Au micro de Bernard Montiel, Thierry Ardisson a raconté son histoire d’amour avec celle qui est son épouse actuellement : « À un moment comme elle était mariée, moi aussi, donc on avait fait un break, on s’est dit, non tant pis, elle m’a dit ‘je t’aime’ mais tant pis on va faire un break et puis au bout d’une semaine, émission le jeudi et donc ce jeudi-là alors que j’avais toujours fait mes émissions, j’arrive pas à la faire. J’appelle Françoise, mon attachée de presse je lui dit ‘j’arrive pas à y aller, je peux pas, Audrey…’ Elle me dit ‘appelle là’, j’appelle Audrey, je lui dis cette phrase inoubliable : ‘Quand tu n’es pas là, il est mort le soleil’. »

Il faut croire que Audrey Crespo-Mara a été touchée par cette chanson de la chanteuse, puisque la belle, comme l’a expliqué Thierry Ardisson, s’est trouvé un taxi et s’est rendue en même temps chez l’animateur. D’après lui : « j’étais en larmes dans le salon, j’ai dit : ‘À partir de maintenant, on ne se quitte plus’, et on a divorcé. C’est un coup de foudre. » »

On ne peut qu’être d’accord avec Thierry Ardisson, surtout que cela fait plus de 11 ans que ce coup de foudre dure. Le couple d’animateurs s’est d’ailleurs marié le 21 juin 2014. Tous deux ont donc formé aujourd’hui une famille recomposée.

Pour ce qui est de leur carrière respective, Thierry Ardisson a quitté le groupe Canal+ pour C8, avant de quitter également cette chaîne. Il a également eu une carrière à la radio, et fait partie des grosses têtes de Laurent Ruquier. Thierry Ardisson est un producteur, aussi bien dans le milieu du cinéma, que pour les émissions de télévision.

Quant à sa femme Audrey Crespo-Mara, elle devient une présentatrice joker sur TF1, puis enchaîne des interviews politiques sur différentes chaînes dont LCI et Europe 1. A partir de 2018, elle anime sa propre émission sur LCI, et prend les rênes des JT du week-end sur TF1.

Au mois de mai de cette année 2020, l’émission animée par la femme de Thierry Ardisson est arrêtée sur LCI. Toutefois, lors de la rentrée, elle rejoint l’équipe de l’émission Sept à Huit sur TF1, où elle mène souvent les interviews auprès des personnalités. Ce fût le cas par exemple de la célèbre actrice Line Renaud, la semaine dernière.