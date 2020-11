Thierry Beccaro : il parle de son enfance difficile !

Le célèbre animateur audiovisuel n’hésite pas à se confier sur son passé d’enfant battu lorsqu’il en a l’occasion. Il est d’ailleurs très connu par les français comme le présentateur du jeu Motus. Après avoir fait des révélations étonnantes dans son livre, il est apparu dans un documentaire de France 2.

Thierry Beccaro évoque son enfance traumatisante

Les téléspectateurs de France 2 ont été surpris d’apprendre lors de la diffusion d’un documentaire intitulé Bouche cousue ce 18 novembre que Thierry Beccaro avait vécu une enfance difficile. Ce n’est pas la première fois que l’animateur s’exprime sur les violences qu’il a subi alors qu’il était encore beaucoup plus jeune. Plusieurs années après ce passage effrayant de sa vie, l’animateur de jeu télévisé semble n’avoir pas oublié son enfance. Dans ce documentaire, il raconte avec difficulté, les années les plus douloureuses de son existence dont il fut le seul témoin ainsi que des violences conjugales que sa mère a vécu. Le père de l’animateur battait son épouse et son fils. L’extrait qui a fortement été relayé par les journalistes de France 5 dans C à vous, c’est où Thierry Beccaro déclare « J’ai ouvert la porte et je vois mon père avec un fusil. J’ai juste le temps de dire : ‘Papa qu’est-ce que tu fais ?’. Il va se reprendre, reposer le fusil. Je n’ai pas pleuré, j’ai été désossé, désincarné ».

L’acteur de 64 ans en parler même déjà dans son livre Je suis né à 17 sorti il y a deux ans. C’est désormais à la télévision que la vie de ce dernier sera relatée. Même si les souvenirs qu’il garde le plus sont ceux d’une enfance douloureuse, il n’en demeure pas moins que l’animateur de Motus aurait également passé des moments inoubliables avec son père. Il explique d’ailleurs qu’il y avait des moments où son papa était gentil mais sa plus grande difficulté résidait au niveau de savoir s’il devait avoir à affaire à « Docteur Jekyll ou Mister Hyde » car son père avait une personnalité changeante comme il l’affirmait en mars dernier dans l’émission ça ne sortira pas d’ici.

Thierry Beccaro toujours affecté par le passé douloureux de sa jeunesse

Thierry n’a pas été un enfant comme les autres. Fils d’un papa violent, ce dernier n’a pas toujours connu des moments de tendresse comme plusieurs autres enfants. Après avoir caché cette souffrance qu’il endure depuis des années, il avait choisi de la raconter pour la première fois dans son ouvrage coécrit avec Jean-Philippe Zappa. Il a de nouveau accepté de se confier sur ce passé sombre dans le documentaire de France 2. Thierry Beccaro a également été invité dans l’émission 6 à la maison pour partager cette expérience désagréable. La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine est revenue sur l’un des extraits de Bouche cousue qui a poussé ce dernier à regretté cette enfance mal vécue. Alors que cette page de sa vie est tournée et ne reste plus qu’un triste souvenir, il envisage d’aider les enfants qui vivent la même situation.

Après son passé d’enfant maltraité, Thierry Beccaro est heureux dans son couple. Ce dernier qui avait anime le jeu télévisé Motus depuis près de 30 ans, reste discret sur sa vie privée. L’animateur de France 2 est marié avec Emmanuelle Lannes depuis plusieurs années et les deux tourtereaux filent le parfait amour. Leur relation a favorisé la naissance de deux enfants (Lucas et Clara). Il parle le plus souvent de sa famille comme ce fut le cas en octobre dernier lors d’un entretien avec Télé Star. L’animateur s’était confié sur ses enfants après son apparition à l’affiche de la série Commissaire Magellan. Il connaît un véritable succès dans sa carrière et avait été sollicité pour jouer dans la série de France 3. Pendant qu’il commentait son rôle dans la série, il avait révélé vouloir toujours être un « présentateur présentable » et n’avait pas manqué de révéler qu’il a une alimentation de plus en plus vegan grâce à ses deux derniers enfants.