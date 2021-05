Thierry Beccaro : l’animateur mythique de Motus se confie et annonce qu’il est en dépression !

Alors que l’animateur de France 2 Thierry Beccaro était par le passé très présent dans le monde des médias, c’est un gros coup d’arrêt qui a pu marquer l’animateur ces dernières années avec des projets assez difficiles et compliqués. En effet, il s’est fait assez discret dans les médias et de nombreuses personnes se sont clairement demandées si l’animateur était sur le point de continuer sa carrière. Il faut bien avouer que Thierry Beccaro a pu se montrer par le passé assez présent et insistant, on ne pensait pas qu’il allait vivre une période aussi difficile et compliquée.

C’est donc dans une récente interview que l’on a pu apprendre des nouvelles vraiment inquiétantes de la part de Thierry Beccaro, l’animateur mythique de l’émission Motus. En effet, alors qu’il a été interviewé en exclusivité pour l’émission L’instant de Luxe, Thierry Beccaro s’est confié comme on l’avait rarement vu dans les médias. Les nouvelles qu’il a pu donner ne sont pas du tout rassurantes et ont même pu inquiéter bon nombre de fans de Motus, c’est le moins que l’on puisse dire. Cela fait plusieurs mois en effet qu’à 64 ans, Thierry Beccaro n’a pu donner aucune ou très peu de nouvelles aux fans qui n’attendent que de pouvoir découvrir ses nouveaux projets. En voyant les dernières images de son émission Motus, les téléspectateurs étaient déjà assez inquiets en voyant les images de l’animateur qui avait l’air assez ému d’arrêter le projet qui a pu durer pendant plusieurs décennies…

Thierry Beccaro « viré » de France 2 : un adieu émouvant sur le plateau de l’émission mythique…

Tout le monde se souvient encore des adieux de Thierry Beccaro, l’animateur emblématique de l’émission Motus, en août 2019. En effet, ce dernier n’avait pas hésité à dire qu’il reverrait « un jour ou l’autre » les téléspectateurs les plus fidèles de l’émission. En revanche, personne n’aurait pu imaginer que l’animateur allait pouvoir faire des révélations aussi fracassantes, comme on a pu le découvrir encore récemment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Astrid di Crollalanza (@astriddicrollalanza)

En effet, c’est dans une récente interview que l’animateur a pu décider contre toute attente de se confier sur une grosse souffrance dont il n’avait pas pu parler jusque-là. Dans un livre qu’il a pu sortir et qui est assez poignant, Thierry Beccaro a donc pu se confier comme peu d’animateurs ont osé le faire avant lui, et cela pourrait donner des envies à d’autres de prendre la parole pour pouvoir raconter leur histoire, et celle de Thierry Beccaro est même assez terrifiante. On a en effet découvert qu’il avait eu un passé d’enfant battu dans son livre « Je suis né à 17 ans ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brut (@brutofficiel)

Thierry Beccaro : une dépression qu’il vit terriblement depuis des années maintenant

C’est contre toute attente que l’on a pu apprendre que l’animateur mythique de l’émission de France 2 avait pu souffrir de dépression depuis maintenant très longtemps. En effet, il a évoqué dans la récente interview pour Non Stop People des « montagnes russes » qu’il subit depuis maintenant longtemps.

Face à cette situation assez terrible, l’animateur a même mis en place un certain stratagème, avec une boîte de médicaments qu’il a toujours avec lui en cas de gros coup dur. Une histoire très dure à entendre pour les téléspectateurs qui apprécient l’animateur…