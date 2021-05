Thierry Marx nous confie son incroyable recette de confiture prête en 1 minute, sans sucre ni gélatine !

Comme vous avez pu le constater si vous en prenez tous les matins, manger de la confiture peut se faire à tous les moments de l’année, que cela soit en été ou en hiver. Il faut dire qu’il est très facile de pouvoir prendre un peu de confiture quel que soit le moment de l’année, notamment lors d’un petit-déjeuner ou alors pour des recettes de cuisine qui incluent de la confiture.

Mais si vous avez envie d’épater vos amis ou bien de préparer vous-mêmes votre confiture, vous devriez suivre les quelques conseils qui suivent : vous allez enfin pouvoir réaliser facilement votre propre confiture, et cela sans y passer beaucoup trop de temps ! Plus besoin de passer des heures entières à devoir réaliser des confitures, car avec le conseil qui suit, dorénavant vous allez pouvoir facilement faire des économies de temps et d’argent, c’est sûr et certain !

Grâce à ce conseil incroyable du grand chef Thierry Marx, vous allez enfin pouvoir faire des heureux avec une délicieuse confiture réalisée très facilement et cela en une seule minute seulement : incroyable, non ?

Le grand chef Thierry Marx dévoile sa recette exclusive de confiture à réaliser en une minute pour les novices !

C’est une astuce assez incroyable que l’on a pu découvrir récemment avec le chef Thierry Marx. Il a en effet dévoilé comment faire une confiture en tout juste une minute, sans ajouter de sucre ni même de gélatine.

En effet, les français adorent manger de bonnes confitures toujours aussi succulentes, mais parfois il se trouve que celles-ci sont soit trop sucrées, soit bien trop gélatineuses.

Comme on peut le voir sur les différents paquets de confitures industrielles, le taux de sucre est en effet assez énorme et il est conseillé par les nombreux nutritionnistes de faire attention à ne pas trop en consommer. Mais cela, c’était sans compter sur la recette incroyable du chef Thierry Marx qui a tout raconté dans l’émission de radio Boomerang, qui est diffusée sur France Inter.

Il se trouve que par une expérience dans la gastronomie moléculaire, vous allez pouvoir découvrir un grand secret de chef que personne ne connaissait jusque là. Il se trouve que celui-ci relève plutôt de l’originalité…

Comment faire une bonne confiture d’orange en une minute ?

Si vous souhaitez réaliser la fameuse confiture moléculaire de Thierry Marx, et bien vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps, ni de beaucoup d’ustensiles. Voici les différentes étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette confiture d’orange qui ne vous décevra certainement pas :

commencez par peler des oranges pour ne garder que la peau d’orange

remplissez une casserole d’eau, puis placez-y à l’intérieur la peau d’orange

ensuite, une fois cuite, récupérez ensuite la peau d’orange quand elle est cuite

dans un récipient où vous avez ajouté la peau d’orange, ajoutez une cuillère d’eau minérale à la peau d’orange cuite

remuez ensuite très intensément pour pouvoir créer de la gelée en quelques instants

Pour toutes celles et ceux qui avaient le réflexe de jeter leurs peaux d’orange, et bien c’est l’occasion ou jamais de pouvoir enfin réaliser de la confiture avec les restes d’orange ! Plus besoin de les jeter et de les mettre à la poubelle, il ne vous reste plus qu’à les cuisiner pour faire une délicieuse confiture en quelques minutes seulement : une démarche écologique qui devrait faire plaisir à beaucoup de monde !