Thierry Olive : présent sur le plateau de TPMP, il se confie sur le plus grand regret de son couple !

L’amour est dans le pré, la célèbre émission de M6 présentée par Karine Le Marchand a repris depuis le 14 septembre après une longue période d’attente due au coronavirus. Les fans de cette émission d’amour ont été ravis de retrouver leurs personnages favoris. Ayant participé à la saison 7 de Dating Champête, Thierry Olive ne s’est plus jamais fait oublier.

Thierry Olive se confie sur son couple

Les téléspectateurs de l’émission de Karine Le Marchand connaissent certainement l’infatigable Thierry Olive. Ayant participé à la septième saison de l’émission en 2012, ce dernier est resté l’un des agriculteurs emblématiques du Dating Champête. Il avait beaucoup fait parler de lui grâce à sa personnalité parfois maladroite. C’était un éleveur de vaches qui avait fait la connaissance d’Annie qu’il avait finalement épousé en septembre 2012. Invité par Cyril Hanouna dans son talk-show ce mardi 13 octobre, le célèbre agriculteur a décidé de parler du plus grand regret de son couple en direct sur C8. En effet, le débat du jour dans TPMP était de savoir s’il est possible de trouver l’amour dans les programmes de speed-datings.

Pour mener à bien ce débat, Cyril Hanouna a convié plusieurs candidats de téléréalité à cette émission. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, on a pu voir Diana de L’île de la tentation, Marjolaine de Greg le millionnaire, Julien Bert et le célèbre agriculteur de la saison 7 de l’Amour est dans le pré, Thierry Olive. Depuis sa participation à cette édition du Dating Champête de Karine Le Marchand, Thierry Olive serait devenu très populaire et cette notoriété lui a même permis de participer à plusieurs autres émissions télévisées comme C’est mon choix ou Fort Boyard. Ayant également entamé une carrière d’humoriste, l’ancien candidat de l’Amour est dans le pré a été l’invité de Cyril Hanouna ce mardi. Au cours de cette émission, Thierry Olive a fait savoir qu’il envisage de faire adopter un enfant avec son épouse Annie. Malheureusement pour le couple, les choses ne sont pas aussi faciles qu’ils en ont l’air. Ce projet d’adoption est retardé à cause des procédures administratives.

Thierry Olive, le candidat de l’Amour est dans le pré devenu très célèbre

L’agriculteur emblématique de l’émission de M6 n’a pas caché sa plus grande angoisse qui est de n’avoir jamais eu d’enfants avec sa femme Annie. Celui qui déclare aimer les enfants, éprouve du mal à en adopter. Toutefois, le couple est heureux ensemble et reste soudé malgré les éprouves. En effet, Thierry Olive a vu sa ferme être ravagée par les flammes d’un incendie le 18 avril 2020. Alors que la pandémie du coronavirus sévissait dans le pays, le candidat de la saison 7 du Dating Champête a vécu un drame. La majeure partie de son exploitation avait été détruite par l’incendie.

Thierry Olive est sans doute devenu une super star en France et ne rate pas une occasion lorsqu’il faut faire parler de lui. Après avoir participé à de nombreux autres programmes, il a également été aperçu dans Une ambition intime de Karine Le Marchand durant la campagne présidentielle de 2016. Doté d’une personnalité à la fois joviale et quelque peu maladroite, il aurait prêté son image à l’occasion de la journée mondiale du diabète lors d’une campagne d’autant plus que lui-même serait atteint de cette maladie. Il avait interprété le personnage de Sharon Stone. Celui qui a marqué les esprits des téléspectateurs de l’Amour est dans le pré en 2012, a été récemment été sollicité pour intégrer l’équipe des Bodin’s. Toutefois, son plus grand regret reste de n’avoir jamais eu d’enfants comme il l’a fait savoir aux téléspectateurs de TPMP.