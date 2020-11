Thomas Dutronc : frappé par le deuil, au fond du trou, il dévoile sa peine !

Depuis son avènement, le coronavirus a déjà fait de nombreuses victimes. Dès la première vague de contamination qui a sévi en France en début d’année 2020 et dans plusieurs autres pays, le monde a perdu de nombreuses personnalités issues de divers secteurs d’activité.

Thomas Dutronc rend un vibrant hommage à son ami Jean-Michel Boris

Après les décès du saxophoniste Manu Dibango, l’acteur américain Mark Blum, l’ex-président de l’Olympique de Marseille, Sergio Rossi, le célèbre acteur britannique Andrew Jack et bien d’autres, c’est au tour du directeur artistique français et ancien directeur de l’Olympia, Jean-Michel Boris. Grand ami du célèbre acteur Thomas Dutronc, Jean-Michel Boris est décédé à l’âge de 87 ans de suite de coronavirus. Depuis le vendredi 30 octobre, la France a connu un deuxième confinement qui a été annoncé après une seconde vague de contamination dont le pays est victime il y a quelques semaines. Toutefois, le nombre de cas ne cesse de s’augmenter et plusieurs autres personnes ne font que mourir à cause de cette maladie.

Plusieurs scientifiques n’ont pas cessé de rappeler que les personnes âgées seraient plus vulnérables à cette maladie. Mort le vendredi 6 novembre, ce mélomane a laissé ses amis et connaissances dans une grande consternation. C’est sur son compte Instagram que l’acteur français de 47 ans a fait savoir à ses fans que celui dont il était proche n’était plus de ce monde. Pour rendre hommage à son proche ami, Thomas Dutronc a publié une façade rougie de l’Olympia sur les réseaux sociaux avec en légende le message suivant « Merci Jean-Michel Boris ». Il a également écrit « Ta gentillesse, ta délicatesse, ta sensibilité étaient exceptionnelles…tu étais ce genre d’homme dont le sourire illuminait le monde ». Très bouleversé par la disparition de l’ex-directeur général de l’Olympia, l’acteur de Belle fille a regretté le fait de ne pas pouvoir assister à l’enterrement de son ami.

Un autre proche de Thomas Dutronc disparu à cause du coronavirus

Thomas Dutronc est particulièrement affecté par le décès de Jean-Michel Boris ce d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il perd un proche à cause du coronavirus. L’acteur a récemment appris le décès de Jean Paolini après que ce dernier ait été en réanimation pendant plusieurs mois. Il avait également salué la mémoire de ce premier adjoint à la mairie de Lumiu. À chaque fois qu’il rend hommage à l’un de ses proches disparus, l’acteur de Confession d’un dragueur en profite pour sensibiliser les abonnés de son compte Instagram sur les différents dangers de cette pandémie. Il faisait d’ailleurs le témoignage d’une de ses amies qui a contracté le virus en mars dernier et qui souffre encore de séquelles respirations à présent.

Il faut rappeler que les parents de Thomas Dutronc sont encore tous en vie et ces deniers veillent sur leur santé. En effet, l’acteur est entouré de personnes à risques car son père Jacques Dutronc est âgé de 77 ans et sa mère Françoise Hardy est âgée de 76 ans. Toutefois, l’acteur français ne cache pas son angoisse comme il l’avait révélé lors d’un entretien en visioconférence avec Laurent Delahousse. Il dévoilait être inquiet pour sa mère qui venait de subir plusieurs chimiothérapies et radiothérapies. Pendant ce temps, la France intensifie les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. Alors que le gouvernement a annoncé un reconfinement il y a quelques jours tout en ordonnant la fermeture des commerces jugés « non essentiels », certains maires auraient entrepris de rouvrir certains marchés. Quoi qu’il en soit, les français devront attendre pendant quatre semaines au moins avant de reprendre leurs activités.