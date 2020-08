Thomas Vergara échappe à la mort : Nabilla est sous le choc ! Elle raconte tout sur Instagram !

Le couple s’est rencontré lors du tournage de la saison 5 de Les Anges. Les deux jeunes gens ont déjà vécu jusqu’ici, une série d’événements qui ont davantage consolidés leur couple. C’est à cet effet que Nabilla faisait des confidences au sujet de leur couple en juin dernier.

Une situation bouleversante



Thomas frôle la mort ce dimanche 9 août 2020 alors qu’il est en vacances avec sa dulcinée à Los Angeles aux États-Unis. Saisi d’une grande frayeur, la jeune candidate de la téléréalité Les Anges, expliquent les faits. C’est bien en compagnie de leur fils Milann que le couple s’est rendu à Los Angeles il y a quelques jours en provenance de Dubaï. Alors qu’il fait extrêmement chaud cet été aux émirats arabes, Thomas, Nabilla et leurs fils ont préféré se rendre dans cette magnifique ville américaine pour passer des moments agréables. D’après les déclarations de la jeune femme, c’est une ville qu’elle aime particulièrement d’autant plus qu’elle souhaite y aménager, chose qui devient un tout petit peu compliqué pour elle à cause du décalage horaire car elle devra communiquer avec ses collaborateurs.

Que s’est-il passé réellement ?

En effet, Thomas a eu un accident troublant qui a failli lui coûter la vie dans la soirée du 9 août. Le couple regardait tranquillement un film et c’est où le mari de Nabilla décide d’aller chercher quelque chose à boire. Quelque temps après, le jeune homme s’est mis à crier en demandant à son épouse de voler à son secours. Elle raconte qu’il s’est immédiatement jeté au sol en disant qu’il avait trop mal et qu’il allait mourir. En fait, Thomas a été piqué par un scorpion, ce qui a provoqué une véritable panique au sein de la petite famille. Une situation qui a chamboulé leur soirée créant une grande frayeur chez sa femme. Ils ont néanmoins réussi à tuer le scorpion avant de faire appel à un médecin de toute urgence. Plus de peur que de mal, Thomas, l’amoureux de Nabilla s’en est sorti. Cet événement a marqué les deux candidats de la téléréalité qu’ils risquent de ne pas l’oublier d’ici tôt. Thomas devra faire plus attention les prochaines fois.

Thomas et Nabilla forment un couple idéal

C’était en avril 2019 que la belle Nabilla annonçait qu’elle était enceinte et le mois qui suivait, elle s’était mariée avec l’homme qu’elle aime. Très adulée par ses fans, la candidate de Les Anges n’hésite pas à partager les moments importants de sa vie avec ses followers. Elle a récemment posté une photo d’elle avec son mari et leur fils lors d’une balade à Venice Beach. Cette image n’a pas été apprécié par sa communauté à cause du fait que Milann, le fils de Thomas et Nabilla ne portait pas de chapeau sur sa tête alors qu’ils marchaient en plein soleil, pire encore, les parents du petit garçon ne portaient pas de masques. Cette publication a dû attirer les foudres de ses abonnés sur son compte Instagram car la plupart lui ont fait remarquer cette erreur.

C’est en juin que Nabilla revenait sur son histoire avec son mari. Elle faisait des confidences sur leur couple à Gala. Elle avait décidé de parler de son histoire d’amour avec Thomas ainsi que de l’arrivée de leur fils Milann. Étant donné que c’est près de 8 ans de vie ensemble, les deux amoureux sont passés par des épreuves mais toutes ces situations n’ont pas pu ébranler leur couple. Thomas va mieux à présent et continue à appliquer les conseils de son médecin. La star de téléréalité est heureuse avec son mari et c’est ce qui compte le plus.