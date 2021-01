Thomas Vergara exténué : sa voiture de luxe est complètement hors-service, c’est une énorme catastrophe !

C’est encore une fois Thomas Vergara, le mari de Nabilla, qui fait parler de lui avec une annonce qui va faire un très gros choc. Sa voiture de luxe est complètement détruite, mais heureusement il va bien !

Thomas Vergara et Nabilla : un début d’année complètement chaotique pour le couple, cela ne pouvait pas être pire !

Si certains pourraient penser que la nouvelle année rime avec nouveaux projets, cela est toujours mieux quand on peut commencer dans de bonnes conditions, et malheureusement cela ne semble pas du tout être le cas pour Thomas Vergara et Nabilla, l’ancienne candidate de télé-réalité, qui doivent faire face à de nombreuses difficultés en ce moment même, alors que la crise sanitaire est très loin d’être derrière nous. En effet, Nabilla s’était d’ailleurs étonnée sur les réseaux sociaux en cette fin d’année 2020 que certains de ses fans lui demandent de prendre des photos ensemble, quitte à devoir prendre des risques pour la COVID19 !

A l’époque, la star de la télévision française avait refusé, car elle avait une très bonne excuse : elle rendait visite régulièrement à sa grand-mère Livia, qui est très âgée. Par conséquent, il aurait été très risqué pour elle de faire des photos avec ses fans alors que sa grand-mère est très clairement une personne à risques selon toutes les déclarations de l’administration française.

Bisous des Bahamas 🇧🇸 pic.twitter.com/U2SFjerbh3 — Thomas Vergara (@ThomasVergara) March 18, 2018

Malheureusement, quelques jours plus tard, au cœur d’un réveillon avec d’autres stars du petit écran, les gestes barrières n’étaient pas du tout respectés, et certains fans s’en sont d’ailleurs plaint. Quelques jours plus tard, on a d’ailleurs découvert que Manon Tanti, qui partageait alors la soirée avec Nabilla et Thomas, a été positive à la COVID19 ! Et pour couronner le tout, Thomas a eu quant à lui des mésaventures avec une voiture…

Thomas Vergara : le sort s’acharne sur lui et sa voiture de luxe, la situation est très compliquée à vivre !

En ce début d’année, rien ne va pour le couple de Thomas et Nabilla. En effet, c’est en fin de journée que le mercredi 6 janvier, Thomas Vergara a fait des déclarations chocs sur l’état de sa voiture. Comme il l’a raconté à tous ses abonnés sur le réseau social Snapchat, il était au volant de sa Lamborghini quand un incident est arrivé.

Nabila et thomas son sur cette photo de LAMBORGHINI!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Mzl3HYlSzN — yacine (@yacine2269) November 17, 2014

Préférant gagner du temps sur la route, Thomas Vergara a décidé de prendre l’autoroute, mais cela lui a été fatal ! En effet, il s’est trouvé à proximité d’un camion qui était rempli de gravats, et c’est alors qu’il s’est passé une action terrible pour l’ancien candidat de télé-réalité : des gravats sont arrivés sur son pare-brise et ont même provoqué des grosses marques. Comme il l’a raconté à tous ses abonnés, c’était une question de vie ou de mort.

En effet, lorsque cet incident est arrivé, Thomas Vergara n’a pas eu d’autre choix que d’accepter de recevoir autant de gravats sur son véhicule. Il a annoncé que s’il décidait de freiner, les voitures derrière lui risquent de lui rentrer dedans à une vitesse frénétique. Mais heureusement, c’est plus de peur que de mal pour Thomas Vergara qui va malheureusement devoir faire réparer sa voiture.

Chaque année, de nombreux accidents arrivent sur les autoroutes, et avec la vitesse qui est très rapide sur ces routes, il est fréquent que ces derniers soient malheureusement sans issue pour des milliers de conducteurs et de passagers chaque année…