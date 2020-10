Tibo Inshape : le youtubeur séparé de Juju Fitcats ? Vérité ou coup de buzz ? Les fans veulent tout savoir !

Tibo Inshape et Juju Fitcats forment un duo de choc sur YouTube. Que ce soit pour leur couple ou leurs activités sur leurs chaînes, les choses semblent bien aller, du moins jusqu’à tout récemment lorsque les deux partenaires ont partagé des messages étonnants sur leurs stories respectives. Il faut dire qu’il y avait de quoi susciter des interrogations dans les rangs de leurs fans puisque jusqu’aux dernières nouvelles, tout allait bien entre eux. Les messages qu’ils ont laissés font penser qu’ils sont au bord de la rupture. Si certains abonnés redoutent une séparation, d’autres n’hésitent pas à affirmer qu’il s’agirait juste d’un coup de buzz. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

La fin des haricots pour les deux youtubeurs fitness ?

Tous les indices font penser que Tibo Inshape et la ravissante Juju Fitcats sont au bord d’une rupture amoureuse. Ce jeudi 15 octobre dernier, chacun de son côté avait laissé un message inquiétant sur sa story. En effet, ces derniers temps sur la story Instagram du jeune homme, on ne voyait plus apparaître celle qui était sa compagne, et la même situation était observée sur la story de Juju Fitcats.

C’est ce qu’a expliqué le jeune homme en déclarant que les choses étaient un peu compliquées entre Juju et lui et qu’il tiendrait ses fans informés de l’évolution de la situation. Pour ajouter plus d’impact à ses dires, le youtubeur a accompagné cette déclaration de photos qui laissent penser qu’il était en train de voyager. Un des clichés montrait l’intérieur d’un avion et sur un autre, il a affirmé qu’il avait besoin de changer d’air.

Peut-être que cette situation le perturbe au point où il aurait besoin de prendre de l’espace et du temps pour mieux réfléchir et se ressourcer. Juju Fitcats quant à elle n’a pas fait autant de story que Tibo. Cependant, son message fut également très poignant. « Apparemment… l’amour dure trois ans », a-t-elle écrit en référence au temps qu’elle a passé avec le jeune homme.

Les rumeurs s’intensifient

Les messages partagés par les deux partenaires ont paru bien inquiétants pour leurs fans. Il faut dire qu’il est difficile de les imaginer se séparer. Les internautes n’hésitent d’ailleurs pas à leur dire qu’ils vont très bien ensemble et les deux férus de sport se montraient très complices lorsqu’ils faisaient des vidéos ensemble.

Rapidement, les stories des deux amoureux ont commencé par faire le tour des réseaux sociaux et les spéculations continuent bon train. On a même observé des captures d’écrans de leurs stories sur Twitter. Peut-être est-ce justement l’effet qu’ils recherchent ! Pourtant, on ne peut écarter définitivement l’hypothèse d’une véritable rupture.

Si certains internautes ont montré leur inquiétude de voir le duo se séparer, d’autres n’hésitent pas à dire qu’il ne s’agit que d’une combine pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Pour ces derniers, cette histoire servira de tremplin afin de faire monter la cote d’une prochaine vidéo qu’ils balanceront très prochainement.

Pour le moment, on ne peut affirmer avec certitude quel camp a raison. Il faut reconnaître que ce type de technique n’est pas rare et est très souvent adoptée par les influenceurs. Pour en savoir plus sur l’affaire Tibo Inshape-Juju Fitcats, il va falloir attendre encore quelque temps. Cette histoire est donc à suivre de très près.