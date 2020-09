Tiffany et Justin (Mariés au premier regard, Mamans et célèbres) : bientôt un 3ème enfant ?

Tiffany est une épouse comblée et une maman épanouie

Elles sont nombreuses ces influenceuses à avoir rejoint la téléréalité Mamans & Célèbres. Tiffany est l’une d’entre elles. A l’instar de Martika Caringella, de Cindy (Koh Lanta), de Julia Paredes, de Kelly Helard, de Jesta ou encore de Julie Ricci, Tiffany expose au public son quotidien de jeune maman star. Comme beaucoup s’en doutent certainement, c’est loin d’être facile tous les jours. Ce fut au cours d’une interview accordée à Purebreak que la belle s’est confiée sur ses impressions à propos du tournage ainsi que sur son souhait d’agrandir sa petite famille.

Tiffany de Mamans et célèbres s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité Mariés au premier regard. Aujourd’hui très heureuse et épanouie aux côtés de son époux Justin, elle confie son désir d’être mère pour la 3ème fois. Notons que la jeune maman a déjà été gâtée par la vie puisqu’elle a deux jolies petites filles : Romy et Zélie. Tiffany vit donc sur un petit nuage, malgré un quotidien rythmé. Elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !

En juillet … Tiffany mettait au monde la petite Romy : une jolie bouille mignonne à croquer. Ce premier enfant est né suite à une grossesse aussi difficile que douloureuse, mais Tiffany a tenu bon ! Aujourd’hui, elle ne se souvient que très peu de cette étape, seulement du bonheur qu’elle a ressenti en tenant Romy dans ses bras pour la toute première fois. Ce fut donc tout naturellement que le public accueillit la nouvelle de sa seconde grossesse, étant donné que la star y avait déjà fait allusion au cour d’une interview accordée à Télé Star. Peu après, elle a donné naissance à Zélie.

Tiffany et son mari voudraient bien d’un 3ème enfant mais pas maintenant

Si Tiffany est excellente dans son domaine qu’est la téléréalité, une chose est certaine : son rôle de maman lui va comme un gant ! En effet, la maternité est une évidence pour la jeune maman qui est particulièrement épanouie. « …le rôle de maman ça change une vie. On ne vit plus que pour soi et son conjoint, nous avons une raison en plus de vivre. Mais je m’épanouis pleinement, c’est que du bonheur » Le bonheur et l’enthousiasme de la jeune femme sont contagieux.

La star de Mamans & Célèbres sait qu’elle pourra toujours compter sur Justin pour l’aider dans l’éducation de leurs deux princesses. « C’est un super papa. » Elle rajoute que pour elle, cette émission de téléréalité n’a rien à voir avec les précédentes auxquelles elle a déjà participé. En effet, il n’y a absolument aucune mise en scène et l’histoire est réellement fidèle à leur quotidien. Tiffany aime le concept et est ravie de pouvoir partager quelques morceaux de sa vie réelle avec ses abonnés. La jeune maman ne cache cependant pas qu’elle a tout d’abord posé beaucoup de questions avant de choisir d’exposer Romy et Zélie.

Ce que Tiffany apprécie le plus dans les tournages de Mamans & Célèbres, c’est le fait que l’équipe de production se soucie beaucoup du rythme de ses filles et qu’elle n’a rien à adapter pour vivre avec la caméra au quotidien. Elle ajoute qu’elle apprécie ses fans et la manière dont elle est abordée dans la rue parfois. « Les gens sont bienveillants. » Enfin, la question qui brûle sur toutes les lèvres : Souhaite-t-elle avoir un 3ème enfant ? Lorsqu’elle a rencontré Justin à la base, ils avaient déjà prévus de faire 3 enfants. Ensuite, ils se sont rendus compte que 2 enfants, c’est déjà du sport au quotidien, aussi le 3ème n’est pas encore au programme, toutefois ce n’est pas à écarter.