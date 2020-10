Tiffany (Les Anges 12) : enceinte de Raphaël Pépin ? Elle répond et fait des révélations !

Tiffany (Les Anges 12) a infirmé les rumeurs liées à sa grossesse. La jeune femme est de nouveau avec son compagnon Raphaël Pépin et les internautes se sont empressés de dire qu’elle serait enceinte de ce dernier.

Tiffany enceinte de Raphaël Pépin ?

Il y a quelques mois on apprenait par le blogueur Agababe, que c’était fini entre Raphaël Pépin et Tiffany. Sur son compte Instagram, la jeune candidate avait déjà fait savoir aux abonnés de sa page qu’elle n’était plus ensemble avec son amoureux. Dans sa publication, elle avait dit aux internautes de ne plus se poser la question car c’était fini entre elle et l’ancien candidat de L’île des Vérités.

En juin dernier, après avoir passé quelques mois de rupture, les deux tourtereaux s’étaient remis ensemble. Alors que le jeune homme n’avait pas réagi par rapport à l’annonce de leur rupture faite quelques mois avant par sa compagne, cette fois, c’est Raphaël Pépin qui avait fait savoir aux abonnés de son compte Instagram qu’il était de nouveau ensemble avec la femme de sa vie. Il avait d’ailleurs dévoilé un cliché de lui avec Tiffany les montrant dans un lit en train de s’embrasser. Depuis lors, les deux amoureux filent le parfait amour. Toutefois, le couple est au cœur d’une rumeur qui affirme que Tiffany serait enceinte de son compagnon. Après avoir laissé durer le suspense, l’ancienne candidate de Koh Lanta a décidé de rompre le silence en faisant une petite mise au point. Pour ceux qui ne le savent pas, les deux candidats se sont rencontrés lors du tournage de la onzième saison des Anges et n’ont pas cessé de faire parler d’eux depuis ce temps.

Elle répond au sujet de sa probable grossesse

Comme c’est le cas pour la plupart de stars de téléréalité, Tiffany a décidé de répondre aux interrogations de ses fans lors d’un live sur son compte Instagram. Plusieurs internautes n’ont pas manqué de lui poser la question fatidique au sujet d’une probable grossesse. La candidate des Anges n’est pas passé par quatre chemins avant de répondre avec un peu d’humour « Elle est là ma fille ! 5 mois, beau bébé, en pleine forme ». La jeune femme fait plutôt allusion à son chien dans son message mettant ainsi fin à ces rumeurs. Le message est désormais assez clair, les deux tourtereaux n’attendent pas un bébé. Toutefois, ils sont très attendus dans le prochain casting de la bataille des couples saison 3.

Tiffany s’est révélée en 2017 alors qu’elle intégrait la saison 18 de Koh Lanta qui avait eu lieu dans les îles Fidji. Ayant terminé la compétition comme finaliste en face d’André qui l’avait remporté, la jeune femme de 25 ans est devenue populaire sur les réseaux sociaux. Après une autre participation à Koh Lanta l’année suivante, Tiffany a fait son entrée dans les Anges en 2019 en participant au tournage de la saison 11 à Miami où elle avait fait la rencontre de Raphaël Pépin. Ce dernier est considéré comme l’un des candidats emblématiques de la téléréalité française. Âgé de 28 ans, le jeune homme s’est fait connaître dans la saison 3 de l’île des Vérités avant de participer à plusieurs autres émissions de téléréalité comme Les princes de l’amour, Les Anges et bien d’autres. Il avait fait la rencontre de son ex-compagne Coralie Porrovecchio dans la huitième saison des Anges et aurait vécu une belle histoire d’amour avec cette dernière avant de rompre quelque temps après, suite à une rumeur d’infidélité.