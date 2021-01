Tiffany (Mamans & Célèbres) vit actuellement une période dramatique : elle a tragiquement perdu un membre de sa famille !

Tiffany Cruchou est bien connue pour être toujours chaleureuse et pour répandre sa bonne humeur autour d’elle. D’ordinaire sur les réseaux sociaux, elle est très appréciée par ses followers pour son caractère avenant. La candidate de téléréalité qui a été révélée lors de sa participation à l’émission Mariés au Premier regard sur M6 en 2016 n’hésite pas à partager des détails de sa vie de couple avec ses fans. Cependant, ces derniers jours, la jeune femme a commencé par se faire plus discrète sur les réseaux sociaux et cela avait inquiété ses fans. Tiffany a expliqué la raison de cette absence : un drame s’était abattu sur elle et ses proches. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une triste nouvelle pour Tiffany et sa famille

L’absence de Tiffany Cruchou n’a pas manqué de se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Les fans avaient l’habitude de la voir partager son quotidien avec sa joyeuse petite tribu. Pourtant ce lundi 19 octobre, la jeune femme a annoncé une nouvelle bien triste sur son compte Instagram. Elle déclarait que sa famille venait de vivre un terrible drame le weekend dernier et qu’elle n’était pas encore prête à en parler.

De toute évidence, la femme est très affectée par cette mauvaise nouvelle et a expliqué que c’était la raison de son absence. La mère de deux enfants a ensuite précisé qu’elle ferait un retour en douceur sur les médias sociaux. Cependant, elle peut compter sur le soutien de son mari et de sa famille pour traverser cette épreuve difficile.

Son mari raconte l’évènement sur les réseaux sociaux

Les fans interloqués par cette annonce des plus surprenantes ont voulu savoir ce qui était arrivé à Tiffany. Si cette dernière avait affirmé ne pas être en mesure de parler de ce drame, Justin son mari est sorti du silence pour donner plus de détails. Après avoir posté une belle image représentant tous les membres de leurs deux familles, le père de Romy et Zélie a inscrit une légende dans laquelle on apprenait l’effroyable nouvelle : le grand-père de Tiffany est décédé après avoir eu un accident domestique le samedi dernier à leur domicile !

Dans la même foulée, le jeune papa a affirmé que c’était la raison pour laquelle sa femme s’était faite discrète sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi les propos de cette dernière. La jeune femme est encore sous le choc et tente peu à peu de remonter la pente. Les followers du couple leur ont adressé de sincères condoléances dans cette période difficile.

Tiffany revient progressivement sur les réseaux sociaux

La belle brune avait promis de revenir en douceur vers ses fans et de toute évidence, elle est en train de tenir parole. Sur sa story Instagram, on la voit partager de nombreux bons plans ou ses séances de jeux avec ses deux filles. Les abonnés ravis par ce retour essaient de lui redonner le sourire à travers des messages affectueux.

Le tournage de l’émission Maman et Célèbre lui permettra également de se changer les idées. Dans les épisodes qui sont actuellement diffusés, Tiffany a fait découvrir sa famille aux téléspectateurs. Il faut dire qu’elle affectionne particulièrement cette émission qui permet de mettre en avant le quotidien de plusieurs mères de famille.