« Tiger King » : une prime de 100.000 dollars pour des informations sur la disparition de Don Lewis !

Ils offrent une somme de 100.000 dollars aux personnes pouvant leur permettre de faire avancer l’enquête.

Cet homme a été porté disparu en 1997, le 18 août. En début de semaine, ses filles sont apparues lors d’une conférence de presse rediffusée par USA Today pour faire une annonce. Elles ont annoncé, avec leur avocat, qu’elles offriront une prime. Une récompense de 100.000 dollars pour ceux qui pourront leur apporter des informations concernant la disparition de leur père.

La cadette, Gale Rathbone a voulu témoigner sa gratitude à toutes les personnes qui se sentent impliquées. D’après elle, leur père n’était pas un Saint, mais elle estime que justice doit malgré tout, être rendue.

Afin de faciliter la transmission de leur annonce concernant la prime, ils ont payé pour des panneaux. Plus précisément, quatre panneaux. Ces panneaux sont disposés autour de la ville où Don Lewis a disparu. C’est-à-dire, la ville de Tampa où il habitait avec Carole Baskin avant de disparaitre.

$100K reward offered for info on disappearance of Don Lewis, man featured in 'Tiger King' https://t.co/xHXPviJcL2

Pour Joe Exotic, c’est justement l’ex-femme de l’homme porté disparu qui est le premier suspect. Cette affaire attire de plus en plus de personnes depuis que la série où apparait Don Lewis a été diffusée par Netflix. Effectivement, une hypothèse veut que ce soit Carole Baskin qui soit à l’origine de la disparition de son ex-mari. Cette théorie est souvent évoquée, surtout dans les accusations de l’éleveur de tigre, Joe Exotic.

Tous ces événements ont incité les forces de l’ordre à rouvrir le dossier de cette enquête. C’est au mois de juin dernier que l’enquête a repris. C’est le shérif, Chad Chronister, du comté de Hillsborough, qui a récemment repris l’affaire. Les enfants de Lewis espèrent que grâce à la récompense, l’affaire sera vite élucidée.

Don Lewis est celui qui a fondé le sanctuaire destiné aux animaux. Plus tard, ce dernier est devenu Big Cat Rescue Corp. Il aurait disparu un jour avant qu’il ne parte en voyage à Costa Rica avec son ancienne femme, Carole. Jusqu’à présent, son corps n’a pas encore été retrouvé. En 2002, il a été annoncé officiellement mort.

La famille de Don Lewis a intenté une action en justice contre Carole Baskin. Ils espèrent pouvoir élucider sa mort en offrant une récompense de 100.000 dollars pour des informations sur sa disparition. Pour réunir cette somme, ils avaient déclaré qu’ils travailleraient très dur. Heureusement, un bienfaiteur anonyme s’est porté garant de la récompense.

Joe Exotic, le rival de Baskin, a soulevé des soupçons. Selon lui, Carole aurait donné son ex-mari en pâture aux fauves.

🐯 ⁦@TMZ⁩ learned the 'Tiger King' 🐅 star wants to jump right into the newly launched push to find out what the hell happened to Don Lewis when he went missing way back in 1997

… and Don's family is welcoming his assistance. https://t.co/TEYmmt1JxT

— BruceBurke (@BruceQBurke) August 16, 2020