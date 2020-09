TikTok : un curé français de 31 ans devient une star de l’application avec des milliers de vues !

Le père Vincent Cardot rencontre un succès phénoménal sur TikTok

Manifestement, les choses changent dans le monde de la foi et de la croyance chrétienne. En peu de temps, un prêtre de la haute Marne est devenu une star sur l’application TikTok. Ce personnage atypique est un habitué des réseaux sociaux. Il était déjà actif sur Instagram et Snapchat auparavant. Aujourd’hui, il est clairement devenu une vedette sur le réseau social de partage de vidéo. Le père Vincent Cardot entretient visiblement une proche relation avec un public jeune et connecté.

Ce curé 2.0 publie des vidéos qui touchent la sensibilité de nombre de ses abonnés. Ceux-ci enregistrent une hausse notable chaque jour grâce à la faculté du prêtre à susciter leur curiosité. Il consacre beaucoup de temps à répondre aux questions qui lui sont posées. Son compte TikTok @LeCureDeTikTok affiche désormais plus de 44 000 abonnés. C’est pendant le confinement que le vicaire de la paroisse de Nogent, en Haute-Marne, est devenu actif sur le réseau social. La démarche est, semble-t-il, couronnée de succès.

Il faut croire que le visage du père Vincent Cardot suscite la sympathie. Sur sa photo de profil, l’homme de foi porte une casquette à l’envers et un col romain plutôt élégant. Il est encore jeune, 31 ans. Cela explique sans doute sa bonne maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux. Ce curé justifie d’ailleurs son approche par le fait que « le Christ appelle à porter la bonne parole » sur les réseaux utilisés par les jeunes « et en l’occurrence, les jeunes ne sont plus sur Facebook« . A priori, l’activité du père Vincent Cardot a reçu l’autorisation de sa hiérarchie et de la congrégation s’il faut se référer aux déclarations de l’intéressé.

Ce prêtre 2.0 a réussi à dompter l’application

Le succès de ce curé sur le réseau social n’est pas le fruit du hasard. Auparavant, il avait déjà tenté le coup sur Snapchat et Instagram. Il a donc eu le temps de revoir et de peaufiner sa stratégie de communication. Sa capacité à toucher la sensibilité de ses abonnés nécessite du travail et de la rigueur. Il se connecte environ 1 heure par jour sur l’application pour poster des vidéos. Il en profite pour partager son quotidien d’homme d’église et répondre à différentes questions.

Le père Vincent Cardot officie auprès du diocèse de Langres. Il entend manifestement entamer une révolution 2.0 au sein de l’église catholique. Il incite d’autres curés et têtes pensantes de la congrégation à investir les réseaux sociaux pour y prêcher la bonne parole. À l’ère du numérique, ce jeune prêtre est pleinement conscient de la place occupée par les réseaux sociaux auprès de la communauté.

L’application TikTok cartonne auprès des jeunes et des adolescents. Ils y sont très actifs pour poster toutes sortes de vidéos où on les voit danser et relever des challenges. La présence du curé Vincent Cardot sur le réseau social lui permet donc de communiquer directement avec eux. D’ailleurs, le jeune père est en phase avec la nouvelle génération. Il maîtrise plutôt bien leurs codes de communication. Il programme des rendez-vous précis pour des lives en direct assurant une vraie interactivité dans les discussions. Ses abonnés sont ravis des efforts entrepris par ce prêtre au profit de la communauté.

Les sujets discutés ne se limitent pas à des thèmes strictement bibliques. Le père Vincent Cardot parle des questions récurrentes en rapport avec la croyance au sens large, à savoir l’athéisme, l’homosexualité, Jésus Christ ou encore les versets bibliques. Bref, le succès du prêtre découle avant tout de son aisance à disserter sur les sujets évoqués.