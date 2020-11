Tim Burton va sortir sa version de « La Famille Addams » sur Netflix !

Tim Burton est l’un des réalisateurs les plus talentueux d’Hollywood. Il est l’auteur de la réadaptation du film Dumbo. Cette fois-ci, c’est le film culte « La Famille Addams » qui sera à l’honneur. Le réalisateur va transformer le film en série et c’est Netflix qui a de forte chance d’en être le dépositaire.

Tim Burton et Famille Addams, deux légendes du cinéma

De son vrai nom Timothy Walter Burton, Tim est un grand homme du cinéma américain. Il est à la fois réalisateur, scénariste et producteur. Il a permis aux adeptes des films d’action de suivre des œuvres cinématographiques comme Batman, Beetlejuice, Sleepy Hollow et Edwards aux mains d’argent. En 1994 il va se lancer dans la réalisation de film 3D. Le résultat de cette nouvelle aventure a été un échec. Cependant, cela va lui permettre d’ouvrir un nouveau cycle de sa vie. Aujourd’hui, il se charge de la réadaptation de films classiques pour le bonheur des téléspectateurs. Et en parlant de film classique, on retrouve la Famille Addams !

Le film culte « La Famille Addams » est l’un des préférés des américains. En effet, le film, de 99 minutes, est une comédie fantastique qui a fait rire plus d’une personne. Ce film est la première réadaptation du dessin animé créé par Charles Addams. Ainsi donc, la version originale est une bande dessinée datant de 1964. De 1964 à ce jour, le film a été réadapté en de multiples versions. Mais toujours est-il qu’il reste authentique. Une originalité qui fait germer des idées dans la tête de Tim Burton.

Une nouvelle réadaptation en vue !

Tim Burton est sur un tout nouveau projet de réadaptation d’œuvre cinématographique comme on l’annonçait plus haut. Le réalisateur et graphiste américain s’est donné pour mission de redonner vie aux personnages du film la famille Addams en créant une série télévisée. Il sera donc question de suivre la mythique Famille Addams dans une multitude d’aventures. Il est clair que les personnages emblématiques seront présents. Mais toute l’histoire surfera sur la vision du monde de Mercredi Addams.

Il n’y a encore eu aucune déclaration officielle sur le projet. Cependant les rumeurs vont bon train. Selon l’une d’elle, Alfred Gough et Miles Millards seront présents sur le projet. Pour vous qui ne les connaissez pas, ce sont deux anciens scénaristes de la série « Smallville » dédiée à Superman. Une autre rumeur fait état du contenu de la future série télévisée. Tim Burton fera le récit des maux dont souffre la société actuelle. Son récit sera empreint d’un certain humour dont lui seul détient le secret.

Netflix ou pas ?

Tim Burton et la Famille Addams sont faits l’un pour l’autre. Lorsqu’on regarde le style de Tim et la vie des Addams, le projet devient tout de suite une évidence. Étant deux icônes du cinéma américain, le film et le réalisateur vont faire exploser les compteurs. Mais pour cela, il faut que la série soit retransmise par une plateforme de diffusion. C’est la quête que mène actuellement le producteur.

A cet effet, il se pourrait que Netflix soit en concurrence avec plusieurs autres chaînes de diffusion. Selon une autre rumeur, Netflix serait en tête de liste pour obtenir l’hébergement de la série. Pour le moment rien n’a encore été décidé. Aussi, le casting n’a même pas été réalisé. Il faudra attendre un moment pour connaître les noms des acteurs de la série à venir !