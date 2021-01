Tina Kunakey embrase la toile avec sa tenue très légère, découvrez la réponse de Vincent Cassel

Le 25 décembre dernier, le couple a embrasé la toile avec une seule photo sur laquelle vous pouvez découvrir Tina Kunakey. Cette dernière est allongée sur le lit avec un simple bikini rouge, il pourrait s’agir d’une tenue de mère Noël assez sympathique et, un peu, plus glamour que celle proposée à l’origine. Elle attend donc le père Noël qui est représenté bien sûr par son chéri à savoir l’acteur Vincent Cassel. Ce dernier a donc répondu à sa belle via le compte Instagram en précisant qu’il arrivait.

Le grand amour entre Tina Kunakey et Vincent Cassel

Ce couple montre que la différence au niveau des âges n’est pas une problématique, car près de 30 années peuvent les séparer et ils vivent une romance passionnée. Il suffit de les suivre sur les réseaux sociaux et notamment les comptes Instagram pour constater que l’amour avec un grand A est largement au rendez-vous. Les internautes suivent alors leurs péripéties avec une grande passion.

Pour rappel, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont pu se rencontrer en 2015 alors qu’ils étaient à Biarritz .

. Les deux tourtereaux ont également pu se dire « oui » le 24 août 2018, celui qui attise la flamme de nombreuses femmes est donc pris.

Le couple a également pu sceller leur amour avec la naissance d’un enfant à savoir Amazonie.

Tina Kunakey est une mannequin dont le corps fait rêver de nombreux hommes, et même des femmes. Les commentaires sont toujours élogieux à son égard lorsqu’elle poste des clichés assez sympathiques comme celui du 25 décembre 2020. Elle attend donc le père Noël et nous ne savons pas si Vincent Cassel avait enfilé une tenue spéciale pour cette occasion et les internautes n’ont pas non plus eu le droit à la suite.

Tina Kunakey enflamme souvent Instagram

Le couple réside notamment à Rio de Janeiro et ils tiennent au courant leur communauté sur leurs actualités via les réseaux sociaux. La jeune femme avait déjà embrassé la toile avec d’autres clichés et il faut savoir qu’elle est l’égérie d’une marque de lingerie, son corps lui permet alors de sublimer les plus belles pièces. Bien sûr, à la suite de la photo dédiée au père Noël, Tina Kunakey a reçu une multitude de commentaires et certains ont pu la comparer à une bombe et d’autres ont précisé qu’il s’agissait d’une reine. D’autres clichés assez sensuels sont aussi au rendez-vous.

Vous pouvez par exemple la découvrir avec notamment Vincent Cassel il y a quelques jours alors que le couple est sur un bateau. Les deux tourtereaux vous offrent clairement un voyage sans bouger de chez vous puisque les photos sont dignes des plus belles cartes postales. Il sera difficile de résister à ce sable chaud ou encore à ce ciel orange qui vous invite aux vacances passionnantes. Vous pourrez aussi découvrir l’amour entre Tina Kunakey et Vincent Cassel, qui s’enlacent très souvent sur les réseaux sociaux.

L’acteur et cette mannequin montrent que l’amour n’a pas forcément d’âge et un tel écart entre les adultes n’est pas forcément néfaste. Pour suivre leur journée passionnante, vous avez donc rendez-vous sur le compte Instagram de la jeune femme qui propose aussi des stories assez régulièrement. Pour rappel, Vincent Cassel est un acteur renommé qui a notamment pu débuter sa carrière avec son rôle incroyable dans la Haine. Il a aussi joué dans d’autres productions comme la Belle et la Bête, et même dans des productions françaises et étrangères. Pour passer une bonne journée, suivez les deux amoureux, ils injectent un peu de soleil dans votre quotidien.