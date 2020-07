Titans saison 3 : la date de sortie révélée ! Batgirl sera-t-elle dans les prochains épisodes ?

Lancée en octobre 2018 sur le service de streaming américain DC Universe, la série Titans est l’une des rares adaptations DC que l’on retrouve aussi sur le catalogue de Netflix France, en décalage avec les Américains évidemment. Plébiscité par la critique et les spectateurs, le show a été renouvelé pour une troisième saison, qui devrait être disponible d’ici quelques mois. Pour patienter un peu, de nouvelles infos émergent sur ce que les fans peuvent attendre des futurs épisodes.

À quelle date sort la saison 3 de Titans ?

Alors que la saison 2 de Titans est disponible sur Netflix depuis janvier dernier, les fans de la série se demandent quand sortira la saison 3. Si la plateforme DC Universe n’a encore communiqué aucune date, bien que l’on sache avec certitude que celle-ci est en préparation, il est possible de faire quelques déductions au vu du passif de la production. En effet, la série a débuté en octobre 2018, et la saison 2 lui a emboîté le pas en septembre 2019. Si l’on en croit le schéma de ces premiers épisodes, il est possible d’affirmer sans trop se tromper que DC Universe diffusera la troisième saison dans le courant de l’automne 2020.

Cependant, il n’en va pas de même pour la disponibilité sur Netflix France, puisque celle-ci ne peut se faire que quelques semaines après la diffusion aux États-Unis. En partant de ce principe, on imagine que tout comme cette année, la plateforme française obtiendra les droits pour une mise en ligne début 2021.

Batgirl fera-t-elle son arrivée dans la saison 3 de Titans ?

Même si le tournage de la saison 3 est actuellement en pause, à cause de l’épidémie de coronavirus, on en sait un peu plus sur les futurs épisodes de la saison 3 de Titans. En effet, d’après Boris Mojsovski et Brendan Steacy, directeurs de la photographie sur le show, une nouvelle héroïne s’apprête à grossie les rangs des personnages déjà connus.

« Notre premier épisode introduira un nouveau personnage et ça sera Barbara Gordon. Nous sommes très excités, d’autant plus qu’il y aura un nouveau plateau ».

Une annonce qui sème tout de même le trouble chez les fans, puisque personne ne sait s’il s’agira de Barbara Gordon version Batgirl, ou de Barbara Gordon version Oracle. L’univers DC étant particulièrement riche, un bon nombre de super-héros ont revêtu plusieurs capes, comme c’est le cas pour la jeune femme. Ceci étant dit, au vu de l’univers de la série, il semble plus probable qu’il s’agisse d’Oracle.

Red Hood apparaîtrait dans la saison 3 de 'Titans'.

(Source: @fullcirclecine) pic.twitter.com/Et6yy9hr1v — DC League (@TheDCLeague) July 22, 2020

Un changement parmi les personnages réguliers

Quelques bouleversements devraient aussi avoir lieu parmi le casting de la série Titans. Ainsi, certains personnages devraient revenir avec certitude, parmi lesquels :

Dick

Rachel

Kory

Logan

Hawk

Dove

Ravager

Super boy

Néanmoins, le sort de certains héros est plus flou, à l’image de Robin, qui terminait la saison 2 en faisant le choix de ne pas revenir dans l’équipe Titans. De la même façon, il a d’ores et déjà été annoncé que Blackfire serait promue au rang de régulière, alors que le personnage est apparu que dans les deux derniers épisodes de la saison 2.