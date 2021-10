Tom Cruise choque la toile : l’acteur apparaît avec un visage bouffit et peu raisonnable !

Tom Cruise est un acteur emblématique qui a séduit plus d’un à travers ses apparitions. Il se rend au match de baseball opposant les Giants de San Francisco aux Dodgers de Los Angeles, avec le visage quelque peu gonflé. Un petit aspect qui n’est absolument pas passé inaperçu aux yeux de plusieurs.

View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

Tom Cruise a-t-il succombé à la chirurgie ?

Il parait bien que Tom Cruise a été victime d’un mauvais coup de bistouri. C’est le moins qu’on puisse dire. Puisque le samedi 9 octobre 2021, l’acteur a fait une apparition où on pouvait le voir avec un visage quelque peu bouffi. Il faudrait noter que ça suscitait de nombreuses préoccupations tout de même. Est-ce les effets de la chirurgie esthétique ?

En effet, Tom Cruise s’est rendu au match de baseball opposant les Giants de San Francisco et l’équipe des Dodgers de Los Angeles. Un moment privilégié qu’il a bien évidemment voulu partager avec son fils Connor. À cette occasion, l’acteur était souriant. La joie était à son maximum.

Malgré la fraîcheur qu’il dégageait même à distance, il faut noter qu’un aspect bien particulier n’a pas manqué d’interpeller ses fans sur les réseaux sociaux. Il avait en réalité les joues et le menton entièrement gonflé. Qu’est-ce qui peut être bien à l’origine de cela ? Les préoccupations étant toujours sans réponse, les hypothèses n’ont pas tardé à surgir.

Nombreux sont ceux qui se demandent, si l’acteur a succombé à la chirurgie esthétique. Pourtant, il serait également possible qu’il ait utilisé de la crème hydratante peu compatible à sa peau.

Tom Cruise, sa carrière

Thomas Cruise Mapother IV est un acteur, cascadeur et producteur de cinéma américain. Né en juillet 1962 à New York plus précisément à Syracuse, il a été révélé au grand public en 1983. Et ce, tout particulièrement grâce à son rôle important dans la comédie dramatique Risky Business.

Il a été reconnu de façon internationale en 1986. Tom Cruise a plus d’une corde à son arc. Il enchaine les premiers rôles sous la direction de nombreux grands réalisateurs. Il s’agit en occurrence de Martin Scorsese pour La Couleur de l’argent, Sydney Pollack pour La Firme et bien d’autres.

L’acteur s’essaie par la suite à des personnages beaucoup plus négatifs. Son aventure se poursuit de façon très brillante. En 2021, il fait un retour dans Top Gun. C’est la suite du film qui l’a révélé trente-cinq longues années plus tôt.

View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

Tom Cruise est ses relations amoureuses.

Depuis sa dernière romance, Tom Cruise ne s’est plus affiché en couple. Il faut noter qu’il a été marié en réalité à trois reprises. Dans les années 80, il partage la vie de l’actrice Mimi Rogers.

Ensuite il fait la rencontre de l’australienne Nicole Kidman avec qui, il se marie. Le couple est resté uni de 1990 à 2001. Les deux amoureux de l’époque adoptent deux enfants. Il s’agit de Connor âgé de 22 ans et d’Isabelle, 24 ans.

Tom Cruise épouse en troisièmes noce Katie Holmes. Ils ont eu ensemble une fille, Suri âgée de 10 ans. Malheureusement, les deux tourtereaux ont dû se séparer en 2012.