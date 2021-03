Tom Holland : une perte de poids spectaculaire de 12 kilos, il a suivi un régime drastique, c’est impressionnant !

Alors que le jeune homme reviendra avec le costume de Spiderman, il faut savoir qu’il a enfilé un autre costume pour un film proposé sur Apple TV+. En effet, vous pourrez le découvrir dans ce nouveau rôle le 12 mars prochain, mais, en attendant, il a eu l’occasion de partager quelques informations concernant sa silhouette. Celui qui est réputé pour donner de nombreux spoilers lors de ses interviews a été contraint de perdre du poids pour les besoins de ce rôle. Tom Holland a donc été délesté de 12 kilos.

Comment Tom Holland a-t-il pu perdre autant de poids ?

L’acteur que vous retrouvez aussi dans la saga Avengers a partagé son régime dans les colonnes du magazine GQ. Vous pourrez alors découvrir toutes ses confidences et notamment la méthode utilisée pour perdre autant de kilos. Ce n’est pas le premier acteur qui accepte de changer sa morphologie pour réussir à enfiler le costume pour un rôle. Ce fut notamment le cas pour Christian Bale ou encore Charlize Theron. En ce qui concerne Tom Holland, il devait courir avec un sac poubelle tous les jours.

Spider-Man : les frères Russo ont dû se battre pour imposer Tom Holland – https://t.co/DvxIGvOYSC pic.twitter.com/fYRH8gLipj — Premierefr (@PremiereFR) March 3, 2021

Pour Tom Holland, cela était vraiment atroce puisqu’il devait le porter tous les jours .

. Le but premier était donc de perdre du poids, mais vous transpirez beaucoup, l’eau présente dans votre corps est alors évacuée plus facilement.

L’acteur n’a pas réalisé cela tout seul puisqu’un coach était à ses côtés pour préparer dans les règles de l’art ce rôle.

En effet, Tom Holland devait avoir l’air rachitique pour ce film et 10 semaines avant le début du tournage, il a réalisé cette incroyable transformation.

Toutefois, il n’a pas seulement été contraint de se frotter à ce sac poubelle puisque son régime alimentaire a également été revu à la baisse. Tom Holland devait consommer au maximum 500 calories par jour et il fallait courir près de 15 kilomètres. Vous vous doutez que cela demande un accompagnement très précis, et surtout une motivation exemplaire.

Les restrictions ont été très fortes pour l’acteur, mais il a pu se délester de 12 kilos alors qu’il n’avait pas forcément une corpulence très imposante. Pourtant, il fallait impérativement avoir l’air d’un homme rachitique puisqu’il se transformait en un drogué.

🕷️ Lors d'une interview pour @Collider, Tom Holland a confirmé que Spiderman 3 "No Way Home" sera son dernier film en tant que Peter Parker ! pic.twitter.com/BKiib9GiXG — Gaak.fr (@gaak_fr) March 3, 2021

Pour Tom Holland, ce fut clairement brutal

Au cours de cette interview, il précise qu’il a pu évoluer aux côtés de George Ashwell, il était donc son coach, mais il faut savoir qu’une transformation n’est pas sans conséquence sur l’organisme. De ce fait, il précise que c’était très brutal, mais il a été contraint de « reprendre du poids pour passer d’un addict à la drogue à un Marine de l’armée. Je suis tombé malade au final ». Depuis la fin du tournage dédié à Apple TV+, Tom Holland a eu l’occasion de changer son rapport à la nourriture. Toutefois, ce film a clairement laissé des traces.

En effet, Tom Holland révèle qu’il a pu découvrir des zones très sombres avec cette perte de poids massive et le sujet de l’addiction. Ce sont des émotions très spécifiques qui ont été ressenties et il révèle dans cette interview qu’il espère ne jamais y retourner. Pour rappel, si vous souhaitez regarder le film de Tom Holland, vous devez utiliser le service d’Apple. Ce dernier est forcément disponible avec tous les appareils de la Pomme croquée et c’est aussi le cas de l’Apple TV.

Vous aurez un large catalogue que ce soit pour des films ou des séries en streaming. Il s’agit d’une plateforme concurrente à Amazon Prime Video et Netflix.