Tom Pernaut : le fils de Jean-Pierre Pernaut hospitalisé en urgence, il a eu très peur !

Grâce aux réseaux sociaux, les enfants de Jean Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ont gagné en notoriété, surtout durant la période de confinement.

C’est en effet la fille aînée du couple, Lou Pernaut, qui a fait le buzz en présentant sur TikTok une vidéo de son père.

Les internautes étaient surpris de voir le journaliste de TF1 en direct depuis chez lui, eux qui ont l’habitude de le voir depuis les locaux de TF1.

Deux enfants bientôt stars ?

Depuis, tout le monde s’est intéressé aux deux enfants du couple star. Ils ont même été interviewés sur Instagram, l’occasion pour eux de se moquer gentiment de leur père en l’imitant. Cependant, s’ils sont actifs sur les réseaux sociaux, ils ne comptent pas pour autant devenir influenceurs.

Lou a passé le Bac cette année (elle a d’ailleurs été chaleureusement félicitée par sa mère pour la mention qu’elle a obtenu) et souhaite travailler dans l’architecture ou le design. Quant à Tom, le garçon de 16 ans est passionné de sport automobile et de formule 1.

Pour autant, les deux jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok. L’occasion pour eux de participer aux challenges créés par les internautes, ou de tout simplement raconter leur vie. C’est ce qu’a décidé de faire Tom dans une vidéo publiée le 12 juillet dernier.

Tom Pernaut souffre d’une torsion testiculaire

C’est sans gène et sans tabou que Tom a abordé sans détour un sujet autour de ses testicules. Il était visiblement tard puisqu’il apparaît fatigué. Il commence la vidéo en expliquant directement qu’il souffre d’une torsion testiculaire. » En gros, ma boule est en feu et ça fait super, super mal. Du coup je vais aller à l’hôpital. J’ai réveillé la madre, elle va m’emmener et je vais surement me faire opérer des couilles « .

Si le jeune apparaît relativement détendu, on remarque qu’il semble cependant plutôt inquiet, surtout qu’il a fait des recherches sur internet (on sait tous que c’est une mauvaise idée) : » Ils disent que si au bout de six heures tu fais rien, ta boule elle meurt en fait. Et là, ça fait déjà trois heures que je suis pas ouf, alors que je me dis qu’il faudrait peut-être que je fasse un truc « .

Nathalie Marquay conduit son fils à l’hôpital

Le jeune garçon filme par la suite le GPS de sa voiture et la route qui les emmène jusqu’aux urgences de l’hôpital. On le retrouve plus tard avec son masque dans une chambre d’hôpital dont la décoration est très enfantine, ce qu’il n’a pas manqué de remarquer : » Ok donc là je suis dans ma chambre et comme j’ai 16 ans, ils m’ont mis dans une chambre pour enfant et c’est super drôle « .

Fort heureusement pour Tom, aucune opération n’a été nécessaire. Comme il l’explique, tout est rentré dans l’ordre tout seul : » Les amis, on est un jour plus tard j’avais oublié de faire la suite. Du coup, tout va bien. J’ai pas eu besoin de me faire opérer, ma boule s’est remise en place toute seule. Donc tout va bien « .

En commentaire de sa propre vidéo, il indique que les torsions testiculaires peuvent arriver à plein de monde mais que personne n’en parle : » Au moins si vous avez ça, vous le saurez » conclut-il.

Une vidéo aimée près de 40 000 fois

Ce storytime a en tout cas plu aux internautes qui ont aimé la vidéo près de 40 000 fois et n’ont pas hésité à la commenter en masse pour rigoler avec Tom de cette surprenante aventure qui, heureusement, s’est bien terminée.

Le jeune homme est en tout cas une vraie petite star sur TikTok et sa dernière vidéo a également fait rire les utilisateurs de l’application. En effet, il a répondu au commentaire d’une jeune fille qui disait qu’elle l’avait vu en vacances. Et Tom n’a pas tourné autour du pot, expliquant qu’il l’avait vu aussi et qu’elle n’avait pas du tout été discrète quand elle l’a filmé. Il a cependant raconté tout cela avec humour.