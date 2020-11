Tomer Sisley et Sandra : Découvrez pourquoi le couple s’est séparé pendant 17 ans suite à en quiproquo … “L’amour peut tout” !

Dans une interview accordée à Paris Match, le comédien a fait des révélations sur sa relation avec sa femme.

Depuis plusieurs années, le célèbre comédien Tomer Sisley est en train de vivre une belle histoire d’amour avec sa femme Sandra. Les deux conjoints se sont même mariés il y a 3 ans. Pourtant, ils se connaissent tous les deux depuis fort longtemps… On parle là d’une relation de 20 ans minimum ! Après avoir vécu une belle petite idylle ensemble pendant toute une année, ils ont fini par se séparer en 1999. Cependant, par la force du destin, ils se sont remis ensemble. Dans les colonnes de Paris Match, le comédien est revenu sur certains détails de sa relation avec celle qui est l’élue de son cœur. Ses propos ont suscité l’émotion des internautes…

Séparés pendant 17 ans !

Tomer Sisley a commencé ses déclarations en évoquant les débuts de sa relation avec Sandra. Si la romance était présente durant les premiers mois, elle ne leur a pas permis de tenir plus d’une année à l’époque. « Elle était déjà la femme de ma vie, mais je pars parce que je sens que quelque chose ne va pas », avait-il commencé. Pour le jeune homme qu’il était à l’époque, cette séparation était pour lui permettre d’affirmer ses croyances en l’amour absolu. « Les zigzags ne m’intéressent pas. J’ai 25 ans, je morfle. Pendant un an, je tombe en dépression en attendant qu’elle me rappelle ». De toute évidence, cette séparation est loin d’avoir été une partie de plaisir pour Tomer Sisley.

Pendant les 17 années qui ont suivi leur rupture, ils ont chacun refait leur vie, pensant à tort que l’un n’avait plus envie de se remettre avec l’autre. Pourtant, ils se sont retrouvés en 2017 et ne veulent plus jamais se quitter. Très complices et heureux d’être de nouveau dans les bras l’un de l’autre, les deux tourtereaux savourent leur bonheur. « Nos cerveaux sont en fusion. Nous pensons souvent la même chose au même moment », avait expliqué l’acteur.

Un homme épanoui désormais

Il est clair qu’aujourd’hui, Tomer Sisley a retrouvé le bonheur auprès de sa très chère et tendre. Il est père de deux enfants, Liv et Levin, tous les deux issus de sa relation avec Julie Madar. Tomer Sisley est également le beau-père de Dino, le fils de Sandra. Le comédien est désormais à la tête d’une très belle famille recomposée.

Plus heureux que jamais, l’acteur fait tout son possible pour passer jusqu’aux plus petits instants de bonheur avec sa famille. Il leur avait même donné un surnom très affectueux. Avec ses trois enfants et sa femme, ils se sont baptisés « le club des cinq« . L’acteur et sa femme essaient de donner le bon exemple à leurs enfants. « Ce que nos enfants voient, c’est un couple capable de s’engueuler et de se réconcilier aussi vite ». Le père de famille a révélé quelle est la règle d’or de son mariage : ne jamais se coucher en étant fâchés l’un contre l’autre.

Âgé aujourd’hui de 46 ans, le comédien qui s’est fait un nom en faisant ses shows de stand-up, a aussi partagé l’affiche du célèbre film Largo Winch 2 avec l’actrice Sharon Stone. Après avoir incarné le personnage de Balthazar dans les trois saisons de la série qui porte le même nom, Tomer Sisley continue de se lancer dans d’autres projets professionnels. Ses fans pourront découvrir les nombreuses surprises qu’il leur prépare.