Tomer Sisley : son énorme projet avec Leonardo DiCaprio et pleins d’autres stars américaines !

C’est avec beaucoup d’émotion que la compagne de Tomer Sisley a annoncé aux abonnés de sa page Instagram que son compagnon fait partie du casting de Don’t Look Up. Il s’agit d’un film de Netflix où vont jouer plusieurs célèbres acteurs américains.

Tomer Sisley dans le casting de Don’t Look Up

Âgé de 46 ans, l’humoriste français est engagé dans un nouveau projet où il paraîtra aux côtés des grandes stars d’Hollywood. En effet, ces derniers sont en train de travailler sur une comédie intitulée Don’t Look Up. Parmi ceux qui devront intervenir dans ce film, on peut citer Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence et bien d’autres. Lors de l’annonce du casting de cette comédie, Sandra Zeitoun, la compagne de Tomer Sisley n’a pas pu se retenir suite à cette bonne nouvelle.

Jouer dans un film aux côtés des grosses pointures hollywoodiennes comme ces derniers n’est pas donné et c’est d’ailleurs pour cette raison que la compagne de l’acteur français de 46 ans n’a pas manqué d’exprimer sa joie sur son compte Instagram. Visiblement, Tomer Sisley n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. D’une renommée mondiale, il est régulièrement engagé dans des projets à la fois internationaux et nationaux. On se souvient encore de sa réplique à Jennifer Aniston dans Les Miller, une famille en herbe réalisé par Rawson Marshall Thurber. Juste avant, Tomer s’était confronté à Sharon Stone dans le célèbre film d’action Largo Winch II. Ce dernier qui ne tarit pas de projets, jouait un rôle important dans Balthazar.

La joie de sa compagne sur Instagram

Récemment aperçu dans la série Messiah sur Netflix, l’humoriste fait de nouveau parler de lui pour ce nouveau projet avec plusieurs stars américaines. Il s’agit d’un long métrage qui sera mis en scène par Adam McKay et produit par la plateforme de streaming Netflix. D’après Deadline, ce film parlera de la tournée presse de 2 astronomes provoquant la descente sur terre d’un astéroïde et les acteurs de ce film se chargeront d’annoncer une probable fin du monde. Contente de la brillante carrière de son compagnon, la femme de 47 ans n’a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux. Dans le célèbre film Don’t Look Up, on retrouve des acteurs comme Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Matthew Perry, Meryl Streep, Kid Cudi, Ariana Grande, Thimothée Chalamet…et bien sûr Tomer Sisley.

Même s’il ne s’agit que du casting, Sandra s’est réjouie de voir apparaître son compagnon dans le générique de ce prestigieux film. Après avoir découvert cette bonne nouvelle, elle a réagi sur son compte Instagram « Là vous ne l’entendez pas mais je hurle devant mon téléphone !! ». Les fans de l’acteur français n’ont pas manqué de le féliciter en glissant des commentaires sous le post de sa compagne. Parmi ceux qui ont adressé des messages de félicitations, on peut aussi noter quelques personnalités comme Cathu Guetta, Mouloud Achour, Emilie Dequenne ou Aure Atika.

Tomer Sisley Pfiouuu, c’est le casting du prochain film de Adam McKay (Vice, The Big Short) et ça arrive PROCHAINEMENT ! pic.twitter.com/E9NfcEauxN — Netflix France (@NetflixFR) October 15, 2020

Il faut néanmoins souligner que Tomer serait pour l’instant, le seul acteur français au casting de cette comédie. Sa participation à ce projet représente sans doute, une autre étape importante de sa carrière qui connaît déjà un grand succès. Toutefois, les fans de l’humoriste français sont ravis de cette nouvelle même si on ignore encore les détails sur les différents rôles de chaque acteur dans ce film. Tomer Sisley et Sandra Zeitoun se sont rencontrés dans une édition du Festival de Cannes dans les années 90. Ils avaient vécu quelque temps ensemble avant de se séparer pour se remettre ensemble plusieurs années après. S’étant officiellement marié en 2017, les deux tourtereaux vivent un véritable bonheur dans une famille recomposée de trois enfants.