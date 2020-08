Tony Parker : il annonce son second divorce ! Les fans de la star sont choqués par cette nouvelle !

Ancien joueur de basket, ancien champion de NBA au palmarès impressionnant, focus sur la vie amoureuse de William Anthony Parker II !

La fin d’une histoire

Heureux parents de 2 enfants ayant chacun 6 ans et 4 ans, Tony Parker et Axelle Francine, ont décidé de mettre un terme à leur union qui dure depuis 9 ans. A cet effet, ils ont préféré annoncer la nouvelle eux-mêmes, à travers une publication sur le compte twitter de Tony Parker. La raison de cette annonce, est toute simple : éviter que toutes sortes de rumeurs ne circulent.

Notons que l’ancien champion de NBA et la mère de ses enfants se sont rencontrés pour la 1ère fois à New York, en mai 2011. Ce fut lors d’une soirée, et c’est grâce à un ami commun qu’ils ont été présentés, peu après le divorce de Tony Parker et d’Eva Longoria, la célèbre actrice américaine. Deux ans plus tard, ils se fiancent puis font un mariage discret à San Antonio. La naissance de leur 1er fils Josh, vient consolider leur union en 2014, suivi de celui de Liam qui arrive en 2016.

Aujourd’hui en plein divorce, le couple a précisé dans sa publication faite sur twitter, qu’ils tiendront compte du bien-être de leurs enfants, et que : « leur séparation sera guidée par un respect mutuel total ». L’ancien joueur de basket avait déjà confié lors d’une interview donnée à Paris Match, les valeurs qu’Axelle Francine et lui comptaient léguer à leurs enfants. La séparation des parents étant une épreuve pour des enfants, Tony Parker a fait comprendre que ses progénitures étaient sa priorité, et qu’il comptait bien les mettre à l’abri de la pression médiatique que cela suscitera.

Une vie amoureuse assez turbulente pour Tony Parker…

Tony Parker n’en est pas à son premier divorce. En effet, l’ancien basketteur aujourd’hui âgé de 38 ans, avait déjà été marié en l’an 2007, à l’actrice, mannequin et productrice Eva Longoria. Leur relation a duré 3 années au bout de laquelle, ils ont divorcé.

D’après les rumeurs de cette époque, cette rupture serait due non seulement à la distance qui séparait souvent les 2 amoureux d’alors, mais surtout aux éventuelles infidélités de Tony Parker. Voilà qu’aujourd’hui, l’ex-meneur de jeu divorce une seconde fois de la journaliste Axelle Francine. Etant donné que la nouvelle vient de tomber de Tony Parker à travers son compte twitter, les raisons sont encore inconnues du grand public.

Cependant, pour ceux qui attendent de connaître les raisons de ce nouveau divorce, il n’est pas sûr qu’ils aient de réponses, puisque Tony Parker tient farouchement à protéger ses fils et donc sa vie privée, des médias.

Tony Parker presque marié ?

Il semblerait que l’ancien basketteur n’en soit pas à ses 1ères déconvenues amoureuses. En effet, soit il aurait bien pu être marié 3 fois, plutôt que les 2 fois que nous lui connaissons actuellement ; ou soit sa vie amoureuse aurait pu être complètement différente. Ça, personne n’en a la réponse, mais une chose est certaine, aux prémices de sa carrière sportive dans le sport, Tony Parker a failli se marier avec une certaine Loriane Yvroud qui vient de La Rochette en Seine-et-Marne.

Cette histoire, s’est déroulée dans sa jeunesse bien avant qu’il ne soit avec Eva Longoria. Après 6 ans de relation avec Lorraine, le mariage qui aurait dû se dérouler au Mexique, précisément à Cancun, a été annulé ! Par contre, Tony Parker aurait gardé de bons rapports avec son ancien beau-père Pierre Yvroud, qui est le maire de La Rochette.

Voici donc pour vous, chers internautes, le point actuel du second divorce de l’ancienne star de NBA et probable futur président de l’Olympique Lyonnais, Tony Parker !