Tony Parker balance sur Alessandra Sublet, découvrez ses propos et son dernier documentaire sur Netflix

Tony Parker a arrêté sa carrière en tant que basketteur professionnel, mais elle a toujours suscité un réel engouement. Il s’agit tout de même du premier Français qui a pu remporter la NBA.

Les fans peuvent alors regarder le documentaire sur Netflix et il est baptisé The Final Shot.

Vous partez alors à la rencontre du joueur qui avait déjà fait l’objet d’une rencontre avec Alessandra Sublet. Le 8 janvier dernier, il était donc sur le plateau de l’émission C à vous pour la promotion de ce documentaire et il a fait quelques confidences.

Tony Parker : The Final Shot, demain, à 9h01. pic.twitter.com/0XUCtuEk0D — Netflix France (@NetflixFR) January 5, 2021

Tony Parker a failli « planter » Alessandra Sublet

C’est Alessandra Sublet qui coproduit ce documentaire qui mérite forcément le détour si vous êtes un fan de Tony Parker.

Ce dernier a plus d’une carte dans son jeu et aujourd’hui, même s’il n’est plus actif sur le parquet, il est toujours dans le monde sportif.

La présentatrice précise alors qu’elle est sur le plateau que Tony Parker doit prévenir tout le monde, car, si les personnes ne sont pas à l’heure lors des rendez-vous, il peut clairement partir.

Tony Parker rebondit alors sur une anecdote sur leur rencontre et il précise que la présentatrice était en retard .

. Lors de ce premier rendez-vous professionnel, Alessandra Sublet fait donc attendre le joueur et il a « failli la laisser et la planter ».

Il précise qu’il ne rigole pas du tout avec les horaires, car c’est une discipline qu’il a tenté de suivre tout au long de sa carrière.

Si vous donnez un rendez-vous à Tony Parker, vous êtes alors certain qu’il ne sera pas en retard, il ne semble pas apprécier cela.

Il faut regarder le documentaire "The final Shot" sur @NetflixFR .

Revoir le parcours de Tony Parker montre à quel point nous avions un sportif tricolore hors norme.

Revoir Kobe parler de lui met les larmes aux yeux 🙏

Et bravo @ErwanAbautret on est si fier de toi 🖤

Foncez pic.twitter.com/PAF6z00kZa — Waxx (@waxxgyver) January 6, 2021

Alessandra Sublet avait 10 minutes de retard et Tony Parker a failli tourner les talons. Cela aurait donc pu avoir des répercussions sur leur collaboration pour les besoins de ce documentaire. Toutefois, il n’a pas été le seul à balancer, car Anne Élisabeth Lemoine a voulu enfoncer un peu plus le clou en se rangeant du côté du joueur. En effet, elle révèle que sa collègue n’est clairement pas réputée pour la ponctualité, elle semble donc être régulièrement en retard.

Un autre documentaire pour Tony Parker

Le joueur a une carrière tellement fascinante qu’il fait souvent l’objet d’un reportage. Ce fut le cas il y a quelques mois puisque vous aviez pu découvrir le documentaire Confidentiel toujours avec Alessandra Sublet. Cette dernière avait été invitée chez Tony Parker pour le suivre au coeur de ce quotidien et elle avait même eu l’occasion de rencontrer sa compagne. Elle était donc conviée au Texas, et même en France puisque le joueur jongle avec les deux destinations. Vous avez pu rencontrer sa famille à savoir son père et sa mère ainsi que ses enfants qui ne témoignent pas souvent.

Des stars du ballon étaient aussi au rendez-vous à savoir Thierry Henri ou encore Michael Jordan qui était une autre légende du basket notamment grâce à ses prouesses en NBA. Aujourd’hui, vous pouvez découvrir une nouvelle fois le quotidien de Tony Parker qui se dévoile dans un documentaire sur Netflix et il est déjà accessible à tous les abonnés. La première collaboration avec Alessandra Sublet avait sans doute porté ses fruits puisqu’elle revient sur le devant de la scène pour ce documentaire très prisé. Pendant le week-end, il s’est largement glissé dans les tendances, cela montre que la carrière de Tony Parker fascine toujours autant les Français, mais la planète entière.

Vous avez aussi une bande-annonce pour vous faire une idée concernant le reportage sur Tony.