Tony Parker : très proche d’Alizé Lim ces derniers temps, il se console de son récent divorce !

Des vacances pour réparer les torts après le divorce.

Tony Parker a officialisé le 3 août dernier son divorce avec Axelle Francine. « Nous avons vécu ensemble pendant 9 ans. Le bonheur était présent, et nous avons vu naitre deux merveilleux enfants qui sont les nôtres. Toutefois, avec Axelle, nous avons décidé de nous séparer définitivement » disait-il dans un tweet. Puis, il a ajouté « le mot d’ordre de notre séparation est le respect mutuel total dans le but de préserver nos enfants ».

Les deux ex-conjoints sont prêts à mettre leur différend de côté pour le bienêtre de leurs enfants. Selon eux, Josh (6 ans) et Liam (4 ans) ne doivent surtout pas souffrir à cause de cette séparation. Une telle décision a été dure à encaisser pour Axelle et Tony. Cependant, le basketteur retraité tente tant bien que mal de garder sa morale au beau fixe.

Pour se remettre de cette douloureuse épreuve, Tony Parker s’est offert des vacances dans le sud de la France, à Saint-Tropez. Il y serait accompagné par Alizé Lim, avec qui on l’a vu assez souvent ces derniers temps. Nice Matin a rapporté que Tony se serait offert une place à bord d’une croisière au large de Porquerolles et Saint-Raphaël.

Former NBA star Tony Parker and his wife Axelle Francine are ending their marriage after six years. 💔 https://t.co/qgR9BZYGSb — ExtraTV (@extratv) August 9, 2020

Puis, c’est à bord d’un yacht qu’il a été aperçu avec sa nouvelle amie, comme en témoignent les photos récemment publiées par le quotidien régional. Le président de l’OL (Olympique Lyonnais), Jean-Michel Aulas a également été aperçu en leur compagnie, comme le rapporte Paris Match le 13 aout.

Tony Parker et Alizé Lim sont réunis autour d’une même passion, le tennis

Son père est vietnamien et sa mère est française. Du haut de ses 30 ans, Alizé Lim est une passionnée de sport. Elle a un penchant tout particulier pour le tennis qui est devenu son sport favori. C’est en 2010 qu’elle a commencé à en faire une activité professionnelle. On se souvient de sa rencontre avec Serena Williams en 2014, un duel qu’elle a perdu.

Jusqu’ici, le meilleur rang tenu par Alizé Lim au WTA est le 135e. Elle a également mis son expérience de joueuses de tennis à la disposition de France Télévisions. En 2017 et 2018, elle a tenu le rôle de consultante. C’est sans nul doute cette passion qu’elle a pour le tennis qui l’a mise sur le chemin de Tony Parker. C’est de là qu’est née une amitié entre deux sportifs.

Tony Parker : qui est Alizé Lim, la tenniswoman dont il serait très proche cet été ? https://t.co/UE6eXsIC7k pic.twitter.com/PptAFU8k4q — Voici (@voici) August 13, 2020

Par ailleurs, Tony Parker enchaîne les investissements après qu’il a mis un terme à sa carrière de basketteur. Actuellement, il est l’heureux propriétaire d’une station de sports d’hiver à Villard-de-Lans, en Isère. Il projette également de se mettre au tennis. « J’ai toujours aimé le tennis, et ce, depuis ma jeunesse. Après la fin des saisons de basket, je me mettais à jouer au tennis pendant les vacances » disait-il alors qu’il assistait à une masterclass organisée par BNP Paribas, regroupant de jeunes joueurs de tennis français. « Pendant le confinement, je jouais au tennis cinq fois par semaine. C’est ce qui me permet désormais de chambrer mes amis joueurs de tennis » a-t-il également ajouté.

Lors de cette masterclass, Tony Parker a parlé de ses projets sur le tennis. « Dorénavant, je serais présent dans le tennis, car j’ai déjà commencé mes investissements dans ce domaine » disait-il. Puis, il a ajouté : « Mais il m’est défendu de trop en parler ». Dans tous les cas, Alizé Lim y est surement pour quelque chose. Dans ce projet, elle peut s’avérer être une excellente conseillère pour le basketteur retraité.