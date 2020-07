Tonya Kinzinger : elle a perdu son enfant et elle a fait son deuil

Annonces :

Ce n’est pas récent puisque ce drame remonte à 2004, mais elle a eu l’occasion d’en parler avec la même émotion. Si aujourd’hui, elle a pu faire son deuil, cette perte reste à jamais gravée dans son coeur.

La vie avait décidé pour elle

C’est lors d’une interview que Tonya a accepté de revenir sur un moment très douloureux qui a frappé de plein fouet son couple. En effet, l’actrice a perdu son enfant en 2004 et cet évènement a transformé littéralement son quotidien. Depuis ce drame, elle n’envisage plus l’avenir de la même manière. En perdant ce bébé, elle a aussi compris que la vie prenait souvent le contrôle et qu’il fallait l’accepter, car il est impossible de changer le futur.

Malgré ce drame, elle semble très heureuse puisqu’elle est la maman d’un petit garçon .

. Elle est assez discrète sur sa vie privée, mais elle reste présente sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram.

Vous pourrez alors profiter de quelques clichés de ses vacances par exemple ou des moments avec ses proches.

Il faut savoir que le quotidien n’a pas toujours été très enthousiasmant pour la famille de Tonya Kinzinger.

En effet, l’actrice a un autre enfant, mais il ne pouvait pas voir sa mère comme il le souhaitait. Comme c’est le cas dans de nombreux couples dont l’un des parents est connu, l’absence peut être difficile à envisager et à prendre en compte. Lors de cette interview, Tonya a précisé qu’elle tentait avec son conjoint d’agir au mieux pour que tout le monde puisse s’épanouir.



Tonya Kinzinger a une vie minutée

Le quotidien de l’ancienne star de Sous le soleil et de Danse avec les stars s’est apparemment focalisé sur un planning bien chargé. Cette amoureuse de la danse peut alors multiplier les allers et les retours en fonction de ses obligations entre les États-Unis et la France. Il faut savoir que son fils prénommé Sasha réside aux USA, lorsqu’elle est en déplacement sur le sol français, il n’a pas la chance de suivre sa mère puisqu’il doit suivre son cursus scolaire. Cette absence peut alors être problématique, mais Tonya fait au mieux pour voir sa famille le plus souvent possible.

Il ne faut pas oublier que le couple est aussi atypique, car si Sacha est scolarisé aux États-Unis, son père à savoir Bernard travaille en France et Tonya doit jongler avec les deux pays. Elle reconnaît qu’il faut être une adepte de la gymnastique et des plannings minutés pour apprécier un tel quotidien qui n’est pas toujours très rose. En ce qui concerne son passage dans DALS, il fut assez intense, car il demande forcément beaucoup de travail et la privation pour sa famille était donc très forte.

Dans tous les cas, Tonya Kinzinger reste une danseuse renommée puisque sa prestation avait été très appréciée en 2014 lors de son passage dans cette émission phare de TF1. Elle a donc toujours confié que cette expérience avait été réjouissante, mais elle ne se doutait pas que son classement serait aussi intéressant.