Top Chef 12 : exclusif ! Découvrez Sarah Mainguy, cette nouvelle candidate qui fait déjà polémique sur les réseaux sociaux !

C’est encore une fois une polémique concernant l’émission Top Chef que l’on a pu découvrir dans les médias, avec une chef qui fait déjà parler d’elle pour ses décisions qui sont parfois bien trop radicales dans le domaine ! Il faut dire que face à des chefs cuisiniers qui sont parfois bien trop exigeants selon certains français qui regardent l’émission, il y a de quoi s’inquiéter !

Mais visiblement, la chef Sarah Mainguy semble bel et bien prête à affronter tous les regards et les avis concernant ses futurs plats que nous avons tous hâte de découvrir dans les prochains épisodes de l’émission Top Chef. En effet, il se trouve que des informations aient d’ores et déjà fuité et nous avons pu apprendre que la candidate n’était pas très “conforme” à ce que l’on pouvait attendre.

Sarah Mainguy (Top Chef 12) : la candidate est déjà dans la tourmente alors que l’émission n’a pas encore commencé !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette candidate de Top Chef 12 devrait faire beaucoup parler d’elle dans les prochains jours et semaines à venir. Il faut bien avouer que comme chaque année, l’émission compte une quinzaine de candidats, et parmi eux on retrouve souvent de très fortes personnalités.

Tout le monde se souvient notamment de Norbert Tarayre qui avait pu participer à l’émission de 2012 et qui a été une véritable révélation pour le public français. Ce n’est clairement pas étonnant si aujourd’hui on peut le retrouver à la présentation de certaines émissions sur les chaînes M6 qui font un très gros carton. Mais cette année, il va falloir compter sur de nouveaux candidats qui ont également de fortes personnalités, comme on a d’ores et déjà pu le voir dans les médias.

En effet, l’une d’entre elle, Sarah Mainguy, a d’ores et déjà fait parler d’elle alors que la nouvelle saison de Top Chef 12 n’a pas encore commencé. Il faut dire qu’à l’heure où les restaurants disposent de très fortes contraintes pour pouvoir ouvrir et servir les clients à emporter ou alors en livraison, via leurs propres moyens ou via des plateformes de livraison comme UberEats ou Deliveroo.

Cette candidate devrait donc faire parler d’elle : elle refuse d’évoluer dans les établissements étoilés et ne fait rien comme les autres, comme on devrait pouvoir le découvrir bientôt à l’antenne.

Sarah Mainguy (Top Chef 12) : elle bouscule les habitudes des français avec une cuisine très originale à Nantes !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle candidate de Top Chef n’a pas froid aux yeux et qu’elle est prête à tout pour pouvoir faire parler d’elle dans la toute nouvelle saison de Top Chef qui devrait faire un carton. En effet, on ne s’attendait vraiment pas à ce qu’une candidate ait autant de personnalité.

Comme on a pu le découvrir dans la présentation de la candidate, cette dernière n’hésite pas à faire beaucoup de bruit dans son restaurant, et pour cause celui-ci s’appelle « Vacarme ». Avec un parcours assez atypique et bien loin des conventions, cette dernière n’hésite pas à affirmer qu’elle recherche une claque « dans la gueule » lorsqu’elle réalise des plats qui redoublent de créativité !

Voilà qui devrait faire plaisir à tous les français qui sont en attente de découvrir de nouvelles personnalités dans Top Chef, et on peut penser que celle-ci devrait faire beaucoup de bruit !