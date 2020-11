Top Chef : Des internautes révoltés par une photo d’Hélène Darroze… les chefs non masqués dans les coulisses !

Des internautes guettent tout, et à la moindre incartade sur les réseaux sociaux, ils n’hésitent pas à s’en prendre aux personnes, se basant juste sur les apparences. Ce fût le cas de la célèbre chef Hélène Darroze, qui a mis en ligne un cliché des coulisses de l’émission Top Chef. Les réactions n’ont pas tardé en raison de l’absence de masque.

Le cliché d’Hélène Darroze qui lui vaut les foudres des internautes

Le tournage de l’émission Top Chef, qui doit succéder à Objectif Top chef diffusée actuellement sur la chaîne M6 est en cours. Hélène Darroze, la cheffe cuisinière, qui participe à l’émission depuis quelques années avec d’autres chefs renommés, est encore de la partie.

Voulant partager son aventure avec sa communauté, la célèbre cheffe a posté ce mardi 27 octobre 2020, une photo qui révélait un peu les coulisses de l’émission Top Chef. Celle qui a remporté le prix de la Meilleure femme chef du monde, a pris un selfie avec ses collègues.

Sur la photo, on pouvait voir les chefs Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran qui font partie des membres du jury, mais également 2 autres chefs tous aussi célèbres, Pascal Barbot et Christophe Rohat. En légende de sa photo postée sur son compte Instagram, Hélène Darroze a écrit : « Magnifiques épreuve et journée de tournage aujourd’hui @topchefm6 avec la participation de Pascal Barbot et Christophe Rohat. Merci messieurs ! Nous en garderons un souvenir fort. »

Déjà, l’image traduisait clairement une joie qui se lisait sur le visage des chefs. D’ailleurs, l’expression du chef Paul Pairet, a même amusé certains internautes, puisqu’il semblait tout content. Cependant, il y en a pour chercher la bête noire, et qui finit par en trouver…

Une absence de masques qui divise la toile

Les masques et la distanciation sociale sont nécessaires avec la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde. Cependant, certaines personnes oublient souvent que sans être exempte de prudence, les mesures peuvent être différentes sur les plateaux de tournage ou sur les plateaux télé.

Aussi, les animateurs et les personnes des médias sont fréquemment critiqués par certains internautes, lorsqu’ils publient des photos sur lesquelles ils apparaissent sans masque ou assez proches.

Le cliché d’Hélène Darroze lui a ainsi valu un véritable lynchage de la part de certains de ses « fans » : « Les masques les gars sérieux ! », « Euh c’est une blague ? Philippe Etchebest que j’entends encore crier qu’il respecte les mesures barrières.. et la personne ne porte de masque ???! Allô !!! Et vous allez encore pleurer car on vous ferme vos restos ???????!!!! Allo », « Les restaurateurs respectent bien les gestes barrières… on est rassurés #passerieux », « Les masques et la distanciation, vous êtes les premiers à nous faire la morale sur les réseaux sociaux mais vous êtes les derniers à respecter les instructions sanitaires, j’espère que vos restaurants ne sont pas aussi laxistes. Et on s’en fout que vous ayez été testé 36000 fois !!! Ces photos font des ravages !!! » ».

Notons que les chefs sont tous très concernés dans la lutte pour que les restaurants soient sauvés. D’ailleurs à plusieurs reprises, ils ont fait entendre leur voix pour que des mesures adaptées soient prises, afin de permettre aux restaurants de ne pas fermer. On se souvient encore des entrevues avec le président Emmanuel Macron, et des coups de gueule de Phillip Etchebest pour que les restaurants obtiennent de l’aide.



Fort heureusement, beaucoup d’autres internautes ont pris la défense de la cheffe Hélène Darroze et de ses collègues, après les violents commentaires qu’elle a essuyés sur sa page : « Arrêtez de crier « aux masques ». Vous ne savez pas dans quelles circonstances la photo a été prise. Ils ont pu les enlever juste avant la photo. Ils vivent peut être tous ensemble pendant le temps du tournage après avoir été testés. Vous mettez vos masques chez vous avec vos parents et conjoints ? Arrêtez de blâmer les autres sans avoir la moindre information ! »

Il faut rappeler que des mesures très strictes sont prises sur les lieux des tournages. Depuis le cas de Covid-19 détecté sur le plateau de tournage d’une autre émission (Le Meilleur Pâtissier), et qui avait nécessité un report, donc un retard de 2 semaines, la chaîne est plus que jamais vigilante. Tout le monde est donc régulièrement testé.