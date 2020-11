Top Chef (saison 10) : un ex-gagnant emblématique annonce son mariage !

Samuel Albert a décidé d’annoncer une excellente nouvelle ce mardi 3 novembre 2020. Pas de bébé, pas d’annonce de grossesse comme cela a beaucoup été le cas en cette rentrée, mais un mariage en vue.

Surprise, l’ex-gagnant de Top Chef a passé la bague au doigt à sa compagne Monica et les deux tourtereaux ont décidé de prévoir leur mariage pour l’année prochaine, une fois que la situation sanitaire sera moins préoccupante !

Vive les futurs mariés !

C’est donc une très bonne nouvelle que vient d’annoncer Samuel Albert à sa communauté de fans ! L’heureux gagnant de la saison 10 de Top Chef va se marier avec sa compagne de toujours, Monica. Et d’après les photos, ce chef cuisinier originaire d’Angers a fait les choses en grand !

Sur Instagram, le jeune homme a publié une photo où il apparaît aux côtés de sa cher et tendre, et sur le cliché, on peut déjà distinguer la somptueuse bague que le cuisiner a choisi d’offrir à sa future femme : une magnifique bague en or sertie d’un énorme diamant. Un choix de première catégorie dont sa compagne à l’air particulièrement satisfaite.

La demande en mariage a elle aussi fait rêver les internautes. Le cliché de ce moment a été pris à l’Hôtel Royal Evian Resort, un somptueux hôtel 5 étoiles situé en face du Lac Léman.

Cet endroit n’a pas été choisi au hasard puisque l’ex-champion de Top Chef a travaillé de nombreuses années dans cet établissement. Cerise sur le gâteau, l’Hôtel dispose d’un spa de renom où les tourtereaux ont pu se ressourcer après tant d’émotions.

Une émouvante déclaration d’amour

Le moins que l’on puisse dire c’est que les deux tourtereaux ont l’air aux anges. Sur le cliché posté par le chef cuisinier, le petit couple apparaît côte à côte, complices, et un large sourire aux lèvres.

En légende de ce cliché, Samuel Albert a décidé de déclarer son amour à la femme qui va maintenant partager sa vie :”Une bonne nouvelle, ça fait du bien. Elle a dit oui !!! Merci à toi mon amour de toujours croire en moi, d’accepter à vie mes difficiles horaires de travail et obligations. Nous serons tellement heureux ensemble. Je t’aime mon amour.”

Pour ce qui est des préparatifs du mariage, ils seront forcément mis entre parenthèses durant la crise sanitaire, mais le petit couple sait déjà que la fête aura lieu en Espagne, le pays natal de Monica.

“Rendez-vous à Blanes en septembre prochain“ a-t-il d’ailleurs indiqué en conclusion de la légende de sa photo.

D’après les déclarations du jeune chef de 32 ans, le mariage aura lieu au Convent de Blanes, un lieu idyllique situé en bord de mer et réputé pour son ambiance champêtre, calme et romantique.

On s’imagine également que le buffet sera à la hauteur du statut de Samuel Albert, mais on se demande encore si le chef prendra lui-même en charge la confection des petits fours, ou s’il fera appel à ses anciens concurrents de Top Chef ?

Affaire à suivre !