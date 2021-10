Top X des chaussures à forcément emporter en vacances de neige !

Pour chaque type de saison, il est important de s’équiper des bons accessoires. C’est ainsi qu’en période de neige, les passionnés de ski et de randonnée durant les moments de détente doivent veiller à avoir les bonnes chaussures. Des chaussures qui sont adaptées aux déplacements pendant cette période du climat. Pour donc être mieux informé des types de paires à emporter dans vos valises à ces occasions, une sélection de chaussures de neige vous est présentée.

View this post on Instagram A post shared by @laurabeausse

Les modèles de bottes Moon Boot Original

C’est l’une des marques les plus connues lorsqu’on entend parler de chaussures de neige. Et cette notoriété, les chaussures Moon Boot Original la doivent à leurs designs élégants et à leur système de protection efficace pour les pieds. Cela se démontre à travers plusieurs caractéristiques.

En premier lieu, on peut évoquer leur imperméabilité qui épargne aux pieds la forte fraîcheur caractéristique de cette période hivernale. En second lieu, il est aussi important d’évoquer leur semelle et leur rembourrage conçus sur un modèle d’isolation thermique qui permet en déplacement comme en immobilité de garder les pieds bien au chaud. Compte tenu également de son système de lacets performant, vous pouvez l’adopter pour vos séances de randonnée.

Les modèles de chaussures Island Active

Ces paires conçues par le fabricant Meindl se distinguent non seulement par leur apparence imposante mais également par le confort qu’elles assurent aux pieds. Elles sont faites avec une double protection de cuire qui protègent les pieds de l’humidité tout en assurant leur bien-être.

Leur couche intérieure moelleuse permet par exemple de protéger plus spécialement des parties sensibles comme les plats des pieds. Leur solidité permet de les utiliser pendant longtemps sans qu’elles ne se détériorent rapidement, donc vous n’aurez pas forcément besoin de les renouveler à chaque début de saison hivernale.

De plus, leurs systèmes de lacets aux combinaisons multiples permettent d’offrir à la clientèle une large gamme de serrages possibles. Elles sont également recommandées pour les randonnées en période de neige avec la particularité de pouvoir même vous servir à monter sur de hautes montagnes.

Les modèles de chaussures Bugaboot

Avec ces paires reconnues pour leur élégance et leur résistance, vos pieds ne risquent pas de sentir le moindre effet de froid. En effet, grâce à leur modèle d’imperméabilité hors-pair, vos pieds disposent d’une isolation thermique efficace contre la fraîcheur jusqu’à un niveau de température dépassant les moins de 30C°.

De plus, leur forme de semelle conçue avec du caoutchouc permet d’assurer votre bonne démarche sans glissement de pas sur un terrain enneigé. Ce sont des modèles de chaussures de raquettes à neige qui permettent aussi de faciliter vos déplacements en terrain montagneux.

View this post on Instagram A post shared by Kimberfeel (@kimberfeel)

Les modèles de chaussures Toundra Pro CSWP

Ces dernières sélections de chaussures à paires que nous aborderons sont issues de la marque Salomon et sont reconnues pour leur conception innovante dans la catégorie des paires adaptées en période de neige. On peut entre autres citer comme spécificités leur mousse hyper protectrice pouvant même amortir certaines collisions avec des éléments étrangers. De même que, leur doublure en fourrure synthétique permettant d’obtenir plus de chaleur pour les pieds en milieu hivernal.