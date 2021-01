Touche Pas à Mon Poste : chaleur sur le plateau avec cette nouvelle chroniqueuse qui fait grimper la température !

Personne ne s’attendait à ce que Cyril Hanouna, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste sur C8, recrute une nouvelle chroniqueuse qui allait autant faire parler d’elle ! En effet, le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne laisse absolument personne indifférent, comme vous allez pouvoir le découvrir avec les quelques images qui suivent.

Touche Pas à Mon Poste : une nouvelle polémique sur le plateau de l’émission, les internautes n’en reviennent pas !

Alors que cette nouvelle saison de TPMP s’inscrit malheureusement en plein coeur de la crise sanitaire du coronavirus, comme c’était également le cas pour la saison dernière où Cyril Hanouna avait fait tout son possible pour ne pas avoir de trop grosses chutes d’audiences, on peut voir que l’émission essaye tant bien que mal de se renouveler dans un contexte qui est très difficile à maîtriser et avec lequel nous devons nous adapter de jour en jour.

En effet, comme les téléspectateurs l’ont d’ores et déjà constaté en regardant les émissions depuis le mois de septembre dernier, on peut dire que Cyril Hanouna a en tout cas le mérite de réussir à s’adapter à toutes les situations possibles et imaginables, et à prendre des décisions en conséquence quitte à ce que cela impacte fortement son émission.

Depuis le début de l’année, les polémiques ne cessent d’enfler avec les arrivées et les départs de nouveaux chroniqueurs ! Par exemple, on se souvient de l’arrivée de Pascal, cet ancien candidat de l’émission de télé-réalité Koh Lanta sur TF1, qui avait alors fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Plus récemment, c’est la chroniqueuse de l’émission Kelly Vedovelli qui a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux : elle a décidé de complètement faire table rase du passé en supprimant l’intégralité de ses posts Instagram, afin de proposer sans aucun doute de nouveaux clichés dans les semaines à venir mais surtout pour faire une pause bien méritée !

Car comme on peut très bien l’imaginer, les réseaux sociaux prennent un temps important pour les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste, ils sont sans cesse mis en avant sur l’antenne de C8, et sur le web ils en profitent pour partager des images de leur quotidien où ils communiquent parfois sans aucun filtre avec leur communauté.

Cette semaine, c’est encore l’arrivée d’une toute nouvelle chroniqueuse qui est au cœur de la polémique : personne ne s’attendait à ce que Cyril Hanouna recrute une nouvelle chroniqueuse qui allait faire autant parler d’elle !

Découvrez la nouvelle chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste : une certaine Morgane Miller que vous connaissez peut-être…

En cette fin de semaine, les téléspectateurs les plus fidèles de Touche Pas à Mon Poste sur C8 ont donc eu la chance de découvrir l’arrivée de la nouvelle chroniqueuse Morgane Miller. Si ce nom ne dit rien à certains téléspectateurs, cela n’a pas laissé indifférent certains qui ont eu l’impression d’avoir déjà entendu ce nom quelque part…

En effet, cela est très étonnant : cette comédienne est tout simplement l’actrice que l’on a pu voir dans les publicités pour Trivago qui n’ont pas laissé indifférents les hommes de par sa beauté naturelle assez incroyable. Sur le plateau de l’émission, on a pu apprendre la rencontre entre Cyril Hanouna et cette nouvelle chroniqueuse et on peut dire que les choses se sont faites très rapidement : entre deux portes d’un couloir !