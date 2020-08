Touche pas à mon Poste : Cyril Hanouna annonce un nouveau plateau révolutionnaire !

Dans quelques jours seulement, Cyril Hanouna sera de retour sur le plateau de C8 pour présenter « Touche pas à mon poste ».

Le retour de Cyril Hanouna sur C8

Dans un tweet, l’animateur a annoncé un grand changement dans le décor. Il a aussi hâte de retrouver ses chroniqueurs ainsi que le public. En effet, depuis le début du mois, Cyril confie souvent à ses abonnés qu’il compte carrément les dodos avant de retrouver le plateau de TPMP.

Balance ton post, Touche pas à mon poste et A prendre ou à laisser : Cyril Hanouna fait sa rentrée le lund… https://t.co/evpogKjq6S #TNT — La Télé crève lEcran (@LaTvCrevelEcran) August 14, 2020

Ce jeudi 20 août 2020, il a posté une annonce pour ses fans. Selon lui, le nouveau plateau de TPMP est vraiment révolutionnaire et incroyable, que l’équipe avait fait un travail super. Si les fans aimaient l’ancienne version du plateau, il est sûr qu’ils adoreront le nouveau modèle. Son message a été aimé et retweeté plus de 1000 fois par ses fans. Il a ajouté qu’il allait reprendre le boulot le lendemain.

Touche pas à mon poste: Cyril Hanouna annonce qu'il va présenter une nouvelle émission sur C8 https://t.co/d92WRSBXen #TPMP pic.twitter.com/EpeJ6lUDxg — BFMTV (@BFMTV) December 17, 2019

L’animateur a aussi ajouté qu’il ferait de son mieux et avec sincérité pour cette 11ème saison et qu’il sait qu’il n’a pas toujours été parfait.

Un petit retour sur la vie de Cyril Hanouna : un animateur près de ses fans

Cyril Valérie Isaac Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris. C’est un animateur et producteur de télévision française. Il est aussi animateur à la radio. Ses parents sont d’origine juive tunisienne. Son père Ange Hanouna ouvre un cabinet médical aux Lilas. Sa mère Estèle Sitruk gère une boutique de vêtements à Vincennes. Il a une sœur qui s’appelle Yael. Après avoir obtenu un bac scientifique, il obtient ensuite un DEUG en éco-gestion. Parallèlement, il travaille pour une banque, anime des centres de loisirs etc.

En 2003, il quitte ses parents et rencontre sa compagne Emilie. Ils auront ensemble une fille : Bianca née le 3 Mars 20011 et un fils : Lino qui est né le 14 mai 2012. En 2019, il rompt d’avec la mère de ses enfants.

Cyril apparaît pour la première fois sur la télé française en 1989 à l’âge de 15 ans. Dès l’âge de 18 ans, il s’inscrit à divers jeux télévisés comme « Le Juste prix » sur TF1 ou encore « Que le meilleur gagne » sur France 2. Il n’est pas sélectionné pour y participer. En 1997, il fait ses débuts comme stagiaire sur la chaîne Comédie. Il y écrit les scènes des bandes annonces puis devient accessoiriste.

C’est en 2001 qu’il reçoit son premier poste d’animateur télé sur la chaîne Comédie. A partir de 2013, il est aux commandes de l’émission matinale « Morning Live » sur M6. En janvier de l’année 2004, il revient sur la chaîne Comédie où il anime une émission quotidienne « La vie est une fête ». En juin 2006, il présente « le Gros Direct » sur Direct 8.

Il devient un animateur emblématique de la France. Il anime des émissions humoristiques dans le genre de « Pliés en 4 » sur France 4. C’était devenu l’émission à ne pas rater de l’époque. Depuis le 1er avril 2010, Cyril Hanouna présente « Touche pas à mon poste » sur France 4 qui est une émission sur l’actualité des médias. En 2012, il quitte France 4 et emmène l’émission avec lui.

À 18h45 retrouvez Touche Pas A Mon Poste ! Cette année, du lundi au jeudi, avec @Cyrilhanouna, une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux chroniqueurs viennent agrandir la famille de @TPMP pour cette 11e saison placée sous le signe de la folie ! #TPMP pic.twitter.com/WEYRqnZXvQ — C8 (@C8TV) August 11, 2020

En novembre 2013, il avoue gagner 25000 euros par mois, ce qui, selon lui n’était pas grand-chose comparé à ce que gagnent les autres animateurs. Bien qu’étant critiqué à de multiples reprises, Cyril Hanouna est quand même très proche de ses fans et de ses abonnés.