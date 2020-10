Touche pas à mon poste : gros incident en direct, la sécurité est obligée d’intervenir ! #TPMP (VIDEO) !

Ce sont des maîtres d’hôtel qui sont intervenus de façon bruyante sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » ce mardi sur la chaîne C8, à la grande surprise de tout le monde.

La sécurité a dû intervenir pour maîtriser les manifestants, même si l’animateur leur a plutôt donné la parole.

TPMP perturbé en direct par des manifestants

Aussi bien tout le plateau que les téléspectateurs de l’émission « Touche pas à mon poste !»…, tout le monde a pu vivre les aléas du direct, ce mardi 6 octobre 2020. Il faut dire que lorsque l’on tourne une émission en direct, tout peut arriver, puisqu’il n’y a pas de montage.

Alors quand la caméra tourne, tous les téléspectateurs assistent à tout ce qui se passe, de bien, de gênant, ou de moins bien. L’animateur de TPMP qui est un habitué de ce genre d’émission, a gardé un calme olympique et a su gérer la situation.

Rappelons que Cyril Hanouna recevait dans son émission Romane Serda. Chanteuse et actrice, elle a été l’épouse de Renaud pendant 6 ans, une union qui a vu naître leur fils Malone. C’est donc en la présence de Romane Serda que l’incident a éclaté dans TPMP.

En effet, aux environ de 20h 40, alors que la chanteuse allait prendre la parole, il y a eu du bruit, des cris et du mouvement venant du public. Afin de maîtriser la situation, les hommes de la sécurité de la chaîne sont immédiatement intervenus pour calmer les choses.

En fait, il s’agissait de manifestants qui étaient venus poser leur problème dans l’émission, à corps et cris. Alors qu’ils étaient retenus par les agents de sécurité qui ont été promptes à réagir, l’un d’entre eux a interpellé l’animateur, réclamant la parole : « Cyril, on a besoin de deux minutes ».

Cyril Hanouna donne la parole aux maîtres d’hôtel en colère

Alors que l’un des manifestants a demandé la parole, Cyril Hanouna a réagi, en acceptant de laisser s’exprimer le monsieur : « Qu’est-ce qu’il se passe ? Attendez, s’il vous plaît ! Il y a un petit incident ! Laissez, laissez, laissez ! Qu’est-ce qu’il se passe, monsieur ? Donnez-lui un micro, s’il vous plaît ! »

Ce dernier, ayant obtenu la parole, a donc pu s’exprimer au nom de son groupe et surtout des personnes qui exercent le même métier que lui, celui des maîtres-d’ hôtel. En effet, il semblerait que ce corps de métier vit une situation très compliquée en raison de la crise sanitaire dont les répercussions touchent de nombreuses personnes aujourd’hui.

L’intervenant a d’abord remercié avant de s’exprimer sur ce qui les amène sur le plateau de TPMP : « … On n’est pas venus là juste pour faire du scandale, ou pour faire du spectacle… Nous sommes des maîtres-d’ hôtel, nous représentons les précaires, les ‘extras’. Aujourd’hui, la plupart est au RSA. Le mois prochain on sera le double. (…) La douleur on l’a aujourd’hui et au quotidien. Le message simplement c’est qu’aujourd’hui, les intermittents du spectacle ont été reconduits dans leurs droits jusqu’en août 2021. Nous, je ne sais pas pourquoi, on nous a sorti du système. Aujourd’hui, nous fonctionnons comme des intermittents du spectacle, nous faisons de l’événementiel. (…) Aujourd’hui on nous a totalement lâché, nous n’avons plus rien. »

Apparemment touché par les propos de l’intervenant, l’animateur de l’émission Cyril Hanouna a fait savoir qu’il comprenait la détresse que traversait le maître d’hôtel. Par contre, il l’a incité à venir lui parler de façon directe une autre fois, plutôt que de venir manifester en pleine émission.

D’ailleurs, l’animateur a assuré au maître d’hôtel qu’il serait prêt à lui redonner la parole le jeudi soir, dans son émission Balance ton post. Il s’agit d’une émission qui traite des sujets brûlants de l’actualité, et qui donne la parole à tous ceux qui souhaitent s’exprimer.

Quant à l’intervention musclée des agents de sécurité, Cyril Hanouna a tout de suite calmé les choses : « C’est leur métier. S’ils ne l’avaient pas fait, ce serait retombé sur eux ! ». Voilà qui vient clore le débat.