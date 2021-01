Touche Pas à Mon Poste : incroyable, ce nouveau chroniqueur est un candidat mythique de Koh Lanta !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que de Koh Lanta à Touche Pas à Mon Poste, il n’y a qu’un pas, et ce n’est pas cet ancien candidat de l’émission de télé-réalité présentée par Denis Brogniart sur TF1 qui pourra dire le contraire !

Touche Pas à Mon Poste : des surprises de taille cette année dans l’émission !

On se souvient tous de la saison 2020 de Cyril Hanouna qui avait été une véritable catastrophe pour lui mais également pour la chaîne C8 : à cause de la crise sanitaire du coronavirus, l’animateur de TPMP avait alors fait tout son possible pour pouvoir animer l’émission malgré les conditions difficiles que nous avons tous vécu il y a quelques mois déjà. A l’époque, il avait été confronté à des concurrents qui étaient quant à eux complètement déterminés à en découdre et à dépasser toutes les audiences dans cette période qui a été difficile à vivre pour les français.

Alors que la saison de Touche Pas à Mon Poste se terminait dans des conditions terribles, Cyril Hanouna promettait d’ores et déjà une nouvelle saison de son émission où il voyait d’ores et déjà les choses en grand, et on peut dire que les téléspectateurs n’ont pas de quoi être déçus depuis le début de cette saison : avec un nouveau plateau notamment, l’émission n’a plus rien à voir avec celle que l’on a pu connaître il y a tout juste quelques mois. Mais heureusement, Cyril Hanouna a plus d’un tour dans sa poche et a également réussi à dénicher un nouveau chroniqueur, qui devrait faire plaisir à certains téléspectateurs d’une chaîne concurrente. Il a en effet recruté un ancien candidat de Koh Lanta, l’émission mythique de TF1 qui est présentée par Denis Brogniart !

Pascal Salviani (Koh Lanta) : il rejoint l’équipe de Touche Pas à Mon Poste et divise les internautes !

Alors que le candidat avait participé à l’émission de Koh Lanta en Thaïlande en 2016, Pascal s’était fait remarqué notamment avec ses prises de paroles très incisives sur les réseaux sociaux et en interview, déclarant même que les nouveaux candidats ne faisaient que du « buzz » désormais dans cette émission qui fait encore les beaux jours de TF1. Bien que certains téléspectateurs y voient une forme de jalousie de l’ancien candidat qui n’a jamais gagné le jeu Koh Lanta, d’autres voient en lui une grande gueule qui n’hésite pas à s’exprimer !

Cela est sans aucun doute ce qui a pu faire plaisir à l’animateur et producteur Cyril Hanouna qui l’a donc embauché comme nouveau chroniqueur dans son émission quotidienne Touche Pas à Mon Poste. En revanche, sur les réseaux sociaux, certains ont été particulièrement déçus. Pascal ne fait clairement pas l’unanimité et a même été complètement oublié par certains téléspectateurs qui s’attendaient à voir à l’antenne aux côtés de Cyril Hanouna un ancien candidat de Koh Lanta des toutes dernières saisons, et surtout qui a bien plus de sympathie que Pascal !

De plus, l’ancien candidat ne s’était pas privé dans le passé de critiquer violemment l’émission de Cyril Hanouna : autrement dit, c’est une très grande surprise pour tout le monde si on peut le voir à l’antenne aujourd’hui sur C8, mais est-ce que les deux hommes ne vont pas à nouveau se clasher ? Nous devrions avoir rapidement la réponse et nous n’hésiterons pas à vous tenir informés des derniers rebondissements de TPMP !